Türkiye'nin İlk Verem Araştırma Merkezi Antalya'da Kuruldu

Antalya Akdeniz Üniversitesi bünyesinde Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) kuruldu. 2019 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan ve an itibarıyla da hizmet vermeye başlayan AKVUAM, yerli ve milli verem aşı ve ilaçlarının geliştirilmesi üzerine çalışacak.

Bir dönemlerin en çok korkulan hastalıklarından bir tanesi olan verem, bugün bile dünyanın en çok can alan hastalıkları arasında yer alıyor. Her ne kadar bilim insanları tarafından tedavi yöntemleri ve ilaçları geliştirimiş olsa da bu hastalıkla ilgili çalışmaların devam etmesi gerekiyor. Çünkü veremle ilgili hazırlanan aşı ve ilaçların sayısı yok denecek kadar az. Şimdiyse Antalya Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan bir araştırma merkezi, Türkiye'deki ilk verem araştırma merkezi olarak ön plana çıkıyor.

Akdeniz Üniversitesi Verem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKVUAM) olarak isimlendirilen merkez, bilim insanlarının veremle ilgili önemli çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Uzmanlar, bu merkezde veremle ilgili yerli ve milli aşı ve ilaç geliştirecek, veremle ilgili yeni tanı ve ürün geliştirme gibi çalışmalar sürdürecekler. AKVUAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban, bu araştırma merkezi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin ilk verem araştırma merkezi: AKVUAM

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz Çoban'ın açıklamalarına göre verem hastalığı, hala çok büyük bir öneme sahip. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine değinen Çoban, 2019 yılında yayınlanan verilerin 1.66 milyar kişinin verem basili ile enfekte olduğunu ve bu durumun verem hastalığının hala ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini ifade ediyor.

Çoban, yaptığı açıklamalarda Antalya'daki merkezin Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek bu merkezin veremle ilgili çalışan tüm Türk bilim insanları için bir çatı olduğunu ve uzmanların bu çatı altında rahatlıkla çalışabileceklerini söylüyor. Çoban'ın açıklamalarına göre verem araştırma merkezi, tamamıyla hayırseverler sayesinde hayata geçirilmiş olan bir proje.

Temel amaç: milli ilaç ve aşı

Ahmet Yılmaz Çoban, AKVUAM'ın kuruluşundaki temel amacın yeni tanı ve tedavi yöntemlerinin yanı sıra bu merkezde milli verem ilacı ve aşısının üretilmesi olduğunu söylüyor. Verem hastalığının gelişmekte olan ülkeler için büyük bir risk teşkil ettiğini ifade eden Çoban, yapacakları çalışmalarla ülkemizin vereme karşı hamlelerini güçlendirmiş olacaklarını ifade etti. Ayrıca bu merkez, veremle ilgili yapılacak diğer çalışmalara da öncü olacak.