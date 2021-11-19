TürkNet CEO'su Cem Çelebiler, Türkiye'de internetin neden yavaş olduğunu ve bu sorunun nasıl çözülebileceğini Webtekno'ya anlattı.

Internet hızları, özellikle ülkemizde pek çok kullanıcı için büyük bir sorun. Büyük şehirlerde, merkezi yerlerde bile çok düşük internet hızları alabiliyoruz. Peki bu sorunun sebebi ne ve nasıl çözülecek?

TürkNet CEO'su Cem Çelebiler, yaklaşık 2 ay önce TürkNet'in mobil operatör projesi hakkında YouTube kanalımıda açıklamalar yapmıştı. Çelebiler bu kez de podcastimize konuk oldu ve ülkemizdeki internet sorunlarının nedenlerini ve çözümlerini anlattı.

Ülkemizdeki internet sorunları nasıl çözülebilir?

Fiber altyapı eksikliği ve yeterli yatırımın olmaması gibi sorunların temel nedenlerini ve bu sorunların çözümlerini Webtekno takipçilerine anlatan Cem Çelebiler, sorunların gerekli adımlar atıldığında kolaylıkla çözülebileceğinden de bahsetti.

Cem Çelebiler'i konuk aldığımız ve Türkiye'deki internet sorunlarını ve çözümlerini konuştuığumuız podcastimizi Spotify üzerinden dinlemek için;

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