Toplu ulaşım başta olmak üzere birçok hizmet için kullanılması beklenen Türkiye Kart ile ilgili PTT Genel Müdürü Hakan Gülten'den açıklama geldi. Gülten, bu yıl ve önümüzdeki yıl için planlarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçtiğimiz aylarda uzun süredir merakla beklenen Türkiye Kart uygulamasının hayata geçirilidiğini duyurmuştu. Bu kartın, ülke genelinde toplu taşıma başta olmak üzere ulaşımdan finansal hizmetlere kadar birçok alanda kullanılacağı belirtilmişti.

Şimdi ise projeyi hayata geçiren PTT’den önemli açıklamalar geldi. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart için planları açıkladı.

2024 sonunda ülkenin yarısından fazlasında, 2025'te ise tamamında Türkiye Kart kullanılması bekleniyor

Gülten, yaptığı açıklamada çoğu belediyeyle görüşmeye başladıklarını belirtirken bu yılın sonunda uygulamanın Türkiye’nin %50’sinden fazlasını kapsamasını hedeflediklerini aktardı. Sonraki yıl, yani 2025’te ise tüm ülkede yaygınlaşacağını ifade etti.

Şehirlerdeki toplu taşıma kartlarının birbiriyle entegre olmadığını söyleyen Gülten, yeni kartın bunu çözeceğini belirtti. Sadece toplu taşıma kartı olmayacağını söylerken şunları da sözlerine ekledi: “Bu, tek başına bir toplu ulaşım kartı değil. Toplu ulaşım kartı çıkaran belediyelerimiz ve idarelerimiz, kendi kartlarını çıkartmaya devam edecekler. Üzerinde Troy gibi bir Türkiye Kart logosu bulunanlar, entegre olan illerimizde de geçerli olacak.”

Açıklamalara göre şehirlere yavaş yavaş entegrasyon sağlanıyor. Gülten, Konya’da Türkiye Kart’ın kullanıldığını ve yakın zamanda Rize’yle anlaşma yapıldığını eklerken ilerleyen dönemlerde Kayseri’de de kullanılacağını aktarıyor.