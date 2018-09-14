Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre T625 Genel Maksat Helikopteri ile Türkiye, kendi imkanları ile helikopter tasarlayıp uçurabilen 7. ülke oldu.

Türk savunma sanayisine hizmet veren şirketlerin bir araya geldiği SAHA EXPO 2018 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bugün itibari ile İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. ‘Teknolojik Dönüşüm’ başlıklı panelde konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, havacılık endüstrisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘’T625 Genel Maksat Helikopteri'miz Allah’a şükür ayın 6’sında emniyetli bir şekilde uçtu. 625’i uçurduğumuz zaman Türkiye, kendi imkanlarıyla helikopter tasarımını yapıp bunu uçurabilen 7’nci ülke oldu. Güney Kore bile kendi uçuramadı, Hindistan bile kendi uçuramadı. Diğer şirketlerden teknik destek aldı.’’ diyen Kotil, helikopter üretimi konusunda önemli bir yol katettiklerini, Türkiye’nin helikopter pazarında %2’lik bir paya ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

TUSAŞ’ın bu yıl 2 milyar dolar gelir elde etmeyi beklediğini dile getiren Kotil, sadece bir adet helikopterden 300 milyon dolar elde edeceklerini belirtti. 625 Helikopteri projesinde çalışan ekibin son derece azimli ve başarılı olduğunu dile getiren Kotil, ekibin uçuş ve test tarihlerini yansıtan bir takvim bastırdıklarını, uçuşun başarıyla tamamlanmasının ardından takvimi ekibe gösterdiklerini dile getirdi.