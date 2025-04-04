Meta, Türkiye'den gelen içerik kaldırma taleplerinin büyük bölümünü yerine getirmediği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

Meta, Türkiye’den gelen içerik kaldırma taleplerinin bir kısmını yerine getirmediği için para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Şirket, kamu yararı taşıyan bazı paylaşımların kaldırılmasının istendiğini ancak bu talepleri reddettiklerini açıkladı.

Yüksek para cezasıyla sonuçlandı

ABD merkezli Politico'nun haberine göre Meta, Türkiye'nin bazı içeriklerin erişime engellenmesini talep ettiğini ancak bu taleplerin kamu yararına içerikler olması nedeniyle geri çevrildiğini belirtti. Meta sözcüsü, bu kararın ardından şirketin yüksek miktarda bir para cezası ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Meta’nın yayımladığı 2024 Şeffaflık Raporu’na göre, şirket 2023 yılı boyunca Türkiye’den toplam 5 bin 677 içerik kaldırma talebi aldı. Alınan taleplerin yalnızca yüzde 40’ı karşılandı. Geri kalan taleplerin ise yerine getirilmediği ifade edildi.

Türkiye’de sosyal medya platformlarına yönelik içerik sınırlamaları son dönemde yeniden gündeme gelirken Meta’ya verilen bu ceza platformlar ile yetkili merciler arasındaki içerik denetimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi.