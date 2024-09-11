İzmir’den yola çıkarak kısa sürede büyük bir başarı hikâyesine dönüşen Kipa, birçok insanın için ilk kez bir hipermarketle tanışmasını sağlamıştı. Peki ne oldu da Kipa aramızdan sessiz sedasız ayrıldı? Bu içerikte anlatıyoruz.

Kipa, “Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi” adı altında, 1992 yılında, kurucuları arasında Türk sinemasının önemli isimlerinden Metin Akpınar’ın da olduğu tam 100 girişimcinin ortaklığıyla kuruldu.

1994 yılında İzmir Bornova’da açılan ilk mağazasıyla perakende sektörüne hızlı bir giriş yapan Kipa, Türk tüketicileri hipermarket konseptiyle tanıştırarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Altı bin metrekarelik dev hipermarketiyle müşterilere geniş bir ürün yelpazesi sunmuş, kısa sürede de İzmir halkının kalbinde yer edinmeyi başarmıştı.

Kipa tüketiciler tarafından büyük ilgi görmüş ve zamanla hem ürün gamını genişletmiş hem de mağaza sayısını arttırmıştı.

Sağlam adımlarla büyümeye devam ederek 1997 yılında halka açılmış, bu sayede sadece tüketicilerin değil yatırımcıların da ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Buna ek olarak, hipermarketlerini zamanla alışveriş merkezlerine dönüştüren Kipa, alışveriş merkezi kültürünün Türkiye’deki öncülerinden biri olmuştu.

Kipa’nın hızlı yükselişi, uluslararası perakende devlerinin de dikkatini çekmeye başlamıştı.

2003 yılında İngiliz devi Tesco, Kipa’yı satın alarak Türkiye pazarına giriş yaptı.

Tesco’nun Kipa’yı satın alması, bir yandan markayı uluslararası standartlarla tanıştırdı.

Bu satın almanın ardından Kipa ismiyle daha da fazla mağaza açıldı, yeni ürün kategorileri eklendi ve Kipa markası Türkiye genelinde daha da büyüdü.

Fakat bu hızlı büyüme süreci beraberinde bazı zorlukları da getirmişti...

Ticaret arenasındaki azılı rekabetin bir hayli zorlayıcı olmaya başlaması Tesco’nun istediği hedeflere ulaşmasının önünde bir engel oluşturmuştu.

Türkiye’deki perakende sektöründe de rekabet bir hayli yüksekti ve bu sebeple Kipa bir süre sonra beklediği başarıyı yakalayamamaya başladı.

Gitgide daha fazla müşteri kaybetmeye başlayan Kipa artık Tesco için kârlı bir yatırım değildi ve bu durum Tesco'nun Türkiye pazarından çekilmeye karar vermesiyle sonuçlandı.

Bu sebeple, 2016 yılında Tesco, Kipa’yı Türkiye’nin köklü perakende markalarından biri olan Migros’a sattı. Bu satış, 2017 yılında onaylandı.

Migros’a resmen satılışının ardından Kipa’ların büyük çoğunluğu Migros adını aldı.

Kipa isminin şimdilerde sadece belirli bölgelerde alışveriş merkezi ismi olarak kullanıldığı biliniyor.

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