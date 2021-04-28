Türkiye'nin Nüfusu, Dünya Nüfusunun Ne Kadarını Oluşturuyor?

Pazar ve tüketici verileri üzerine çalışmalar yürüten bir araştırma şirketi olan Statista, dünyadaki en kalabalık ulusların küresel nüfusun yüzde kaçını oluşturduğu gösteren bir rapor yayımladı. Rapora göre Türkiye nüfusu, dünya nüfusunun yüzde 1'inden biraz fazlasını oluşturuyor.

Sanayi Devrimi'nden bu yana durmaksızın yükselen dünya nüfusu, 5 milyar sayısını ilk kez 1987 yılında geçmişti. 1999 yılında gelindiğinde 6 milyarı da aşan toplam nüfus, 2011 yılında ise 7 milyarı geride bırakmıştı ve halihazırda dünya üzerinde 7,9 milyardan fazla insanın yaşadığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM), nüfusun 2100 yılına kadar 10,9 milyara çıkmasını bekliyor.

Uluslararası Para Fonu'na (IMF) göre dünya nüfusunun en büyük payı yüzde 18,25 ile Çin'de yaşarken, onu yüzde 18,04 ile Hindistan izliyor. Dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesi olan ABD'de ise küresel nüfusun yüzde 4,3'ü yaşıyor. Peki, en kalabalık uluslar dünya nüfusunun ne kadarını oluşturuyor?

En kalabalık ulusların dünya nüfusuna oranı:

Statista tarafından yayımlanan bir rapor, dünyanın en kalabalık 30 ulusunun küresel nüfusun yüzde kaçını oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Buna göre dünya üzerinde yaşayan en kalabalık 10 ulus şu şekilde:

Çin – %18,25 Hindistan - %18,04 Amerika Birleşik Devletleri - %4,3 Endonezya - %3,53 Brezilya - %2,76 Pakistan - %2,75 Nijerya - %2,74 Bangladeş - %2,16 Rusya - %1,90 Meksika - %1,67

Türkiye nüfusu, küresel nüfusun yüzde 1,10'unu oluşturuyor:

Statista tarafından yayımlanan rapora göre küresel nüfusun yüzde 1,10'u ülkemizde yaşıyor. 2020 yılı sonuna ait verilere göre Türkiye nüfusu, bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 613 bin 362'ye ulaşmıştı. Ülkemizdeki toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler oluştururken, yüzde 49,9'unu ise kadınların oluşturduğu bildiriliyor.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri Asya'da yer alıyor:

Asya, yalnızca Çin ve Hindistan'da değil, aynı zamanda Endonezya, Pakistan ve Bangladeş gibi kalabalık uluslara da ev sahipliği yapan, dünyanın en kalabalık kıtası olarak biliniyor. Dünyanın en kalabalık 10 ülkesinden beşi Asya'da yer alırken Birleşmiş Milletler, bu bölgedeki nüfusun 2070 yılında 5,27 milyar ile zirve yapacağını tahmin ediyor.

Öte yandan raporda Avrupa ve Latin Amerika'nın, 2060'lı yıllarda sırasıyla 689 milyon ve 765 milyonluk bölge nüfuslarıyla zirvelerine ulaşacağı belirtiliyor.