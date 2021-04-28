5G'nin Türkiye'de Ne Zaman Kullanıma Sunulacağı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G'nin Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacağını açıkladı. Dr. Sayan'ın açıklamalarına göre 5G ihalesi önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek ve 5G, 2023 itibarıyla kullanıma sunulacak.

Son dönemde duyurulan hemen hemen tüm akıllı telefonlar 5G desteğine sahip olmasına rağmen yeni nesil mobil ağ teknolojisi 5G, henüz ülkemizde kullanıma sunulmuş değil. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden gerçekleştirdiği yeni açıklama ile ne zaman geleceği fazlasıyla merak edilen 5G'nin Türkiye'deki geleceği ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

"Yerli 5G teknolojileri için heyecanımız katlanarak artıyor. 2020 yılında 5G test şebekelerini deneyerek önemli bir başarı gerçekleştirmiştik" diyen Dr. Ömer Fatih Sayan, 5G frekans ihalesinin 2022 yılında tamamlanacağını ifade ederken; "2023 yılında ilk 5G sinyalini vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz" diyerek 5G'nin genel kullanıma sunulacağı tarihi duyurmuş oldu.

Yerli 5G teknolojileri, demoları ile birlikte 26 Mayıs'ta kamuya tanıtılacak

"5G’ye yönelik çalışmalarımızda, şebekelerimizin yerlileştirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında" diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, 2018 yılında kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesinin ilk demolarının geride bıraktığımız mart ayı itibarıyla tamamlandığını aktardı.

"5G yeni radyo, çekirdek şebeke, Şebeke Yönetim Sistemi, Radyolink gibi ürünlerin Ar-Ge süreçleri ve prototipleri hazırlandı. 26 Mayıs 2021 tarihinde de Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ile bu ürünlerin son halinin demolarını, düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna duyuracağız" ifadelerini kullanan Dr. Ömer Fatih Sayan, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

"Bundan sonraki süreçte de, ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz; dünyayla uyum içinde 5G'yi geliştiren ve ilk kullanan ülkelerden olmak. 5G, Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici bir güç olacak. Bu gaye ile var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."