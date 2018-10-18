Ünlü internet ve sosyal medya analiz firması 'We Are Social' tarafından 2018 yılına ait 4. çeyrek küresel internet raporu yayınlandı. Ülkemizin listedeki durumuna beraber göz atalım.

We Are Social'ın Ekim ayı rakamlarına göre Türkiye'de 43 milyon Facebook, 37 milyon Instagram, 9'ar milyon da Twitter ve Snapchat kullanıcısı bulunuyor. Nüfusa oranla dünyada en çok sosyal medya kullanan ülkelerden olan ülkemizle ilgili istatistiklere beraber göz atalım isterseniz.

We Are Social - 2018 Q4 Verileri