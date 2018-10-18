We Are Social'ın Ekim ayı rakamlarına göre Türkiye'de 43 milyon Facebook, 37 milyon Instagram, 9'ar milyon da Twitter ve Snapchat kullanıcısı bulunuyor. Nüfusa oranla dünyada en çok sosyal medya kullanan ülkelerden olan ülkemizle ilgili istatistiklere beraber göz atalım isterseniz.
We Are Social - 2018 Q4 Verileri
- Ekim 2018 itibarı ile dünyadaki internet kullanıcı sayısı 4.2 milyar oldu. Dünyanın %55'inin internete erişimi mevcut durumda.
- Dünyadaki aktif sosyal medya kullanıcısı 3.4 milyar oldu. Mobil cihaz kullanan kişi sayısı ise 5.1 milyar.
- Toplam internet trafiğinin %51.6'sı mobil cihazlardan geliyor.
- İnternette ortalama mobil hız 23 Mbps. Bilgisayar ve taşınamaz aygıtlarda bu ortalama 47.8 Mbps
- Sabit internette dünyanın en hızlı internetini Singapur sunuyor: 189 Mbps.
- Mobil internette ise dünyanın en hızlısı Norveç: 63 Mbps.
- Ürün satın almadan internette araştırma yapma oranında Türkiye 1. sırada yer aldı. Dünya ortalaması %57 iken, Türkiye'de bu ortalama %80.
- İstanbul, 11 milyon kullanıcı ile Dünyanın en çok Facebook kullanan şehri oldu.
- Dünyanın en çok Facebook kullanan ülkeleri sıralamasında Türkiye 9. sırada yer aldı.
- 6.9 milyon kullanıcı sayısıyla Linkedin'de Türkiye 15. sırada. Snapchat'te 10. ve Twitter'da ise 5. sıradayız.