Twitter, Emojilerin Harcadığı Karakter Sayısını Sabitledi

Her emojinin farklı sayıda karaktere denk gelmesinin sinir bozucu olduğunun farkına varan Twitter, tüm emojilerin aynı sayıda karaktere karşılık gelmesini sağladı.

Dünyanın en popüler mikro blog sitesi olan Twitter, geçtiğimiz dönemde radikal bir karar alarak tek bir tweette kullanılabilir karakter sayısını ikiye katlamış, kullanıcıların 280 karakterlik tweetler atmasını mümkün kılmıştı.

Fakat günümüzde duyguları emoji ile yansıtmak, metin ile uzun uzun açıklamaktan daha popüler hale gelmiş durumda. Bu durum, Twitter kullanıcılarının 280 karaktere sığamamalarına neden oluyordu zira her emoji farklı sayıda karakter harcıyordu.

Kabaca açıklamak gerekirse her emoji, bileşenleri kadar karakter harcanmasına neden oluyor. Örneğin yemek pişiren adam emojisi, yemek ve adam emojilerinin birleşimidir. Bu nedenle 2 + 2’den toplam 4 karakter harcamaktadır.

Dahası, bir emojinin kaç karakter harcayacağı konusunda emojideki karakterin cinsiyeti, cilt tonu gibi faktörler de etkili oluyor. Yani siz tüm emojileri aynı boyutta görseniz de ‘yemek pişiren siyahi adam’ emojisi ile ‘yemek pişiren adam’ emojisi aynı sayıda karakter harcamıyor.

Ancak kullandığımız emojilerin sayısı her geçen gün artıyor ve bazı emojiler o kadar fazla bileşenden oluşuyor ki tek bir emoji kullanmak için 14 karakterden feragat etmemiz gerekiyor. Sınırların olduğu bir ortamda bu kadar çok karakter harcamak israf olur.

Bu konuya el atan Twitter, her emojinin farklı sayıda karakter harcamasının önüne geçti. Artık ne kadar karmaşık bir emoji kullanırsanız kullanın tweetinizde yalnızca 2 karakter yer kaplayacak. Böylece emojileri çok daha özgür biçimde kullanabileceksiniz.