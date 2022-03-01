Türkiye ve Avrupa Ülkelerini Kıyaslayan 17 İstatistik

Coğrafya, siyaset, ekonomi, sosyoloji, eğitim, teknoloji gibi alanlarda bilgiler veren bu görseller hangi ülkenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.
İçinde yaşadığınız ülkede, kıtada hangi kitleye dahil olduğunuzu görmek bakış açınızı, ufkunuzu genişletecek. İşte o istatistikler:
1. En yüksek Instagram kullanıcı yüzdesine sahip 10 Avrupa ülkesi
2. Google'da en çok "Bitcoin" araması yapan 10 Avrupa ülkesi
3. Avrupa'daki para birimlerinin sembolleri
4. Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler
5. Yanardağları olan ülkeler
6. Avrupa ülkelerindeki en yaygın göz renkleri
7. Avrupa ülkelerindeki obez yetişkinlerin nüfusa göre yüzdesi
8. Cinsel aktivite için rıza yaşı
9. Kişi başına düşen yıllık bira tüketimi. (litre cinsinden)
10. Ülkelere göre en çok ziyaret edilen pornografik site
11. Ülkelerin en ünlü icatları (Türkiye: Yoğurt)
12. Avrupa ülkelerinde nüfusun ortalama yaşı (Son nüfus sayımıyla birlikte Türkiye'de 33.1'e yükseldi.)
13. Ülke başına düşen mavi bayraklı plaj sayısı
14. Avrupa ülkelerinin dünyada en iyi 500'e giren üniversite sayıları
15. Kişi başına düşen yıllık sebze tüketimi
16. Her 1.000 kişi başına düşen evlilik sayısı
17. Her 100.000 kişiden kaçı hapishanede yatıyor?
Kaynaklar: EuropaMapas, Statista, Google Trends, OurWorldInData.org, Wikipedia