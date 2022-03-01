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  • Türkiye ve Avrupa Ülkelerini Kıyaslayan 17 İstatistik

Bunları Okullarda Öğrenemezsiniz: Türkiye'nin Avrupa Ülkelerine Kıyasla Ne Durumda Olduğunu Gösteren 17 İstatistik

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Birazdan göreceğiniz istatistikleri/dataları incelerken Avrupa ülkeleri hakkında bilgiler edinip bir ansiklopedi karıştırır gibi hissedeceksiniz.

Coğrafya, siyaset, ekonomi, sosyoloji, eğitim, teknoloji gibi alanlarda bilgiler veren bu görseller hangi ülkenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

İçinde yaşadığınız ülkede, kıtada hangi kitleye dahil olduğunuzu görmek bakış açınızı, ufkunuzu genişletecek. İşte o istatistikler:

1. En yüksek Instagram kullanıcı yüzdesine sahip 10 Avrupa ülkesi

instagram

2. Google'da en çok "Bitcoin" araması yapan 10 Avrupa ülkesi

bitcoin

3. Avrupa'daki para birimlerinin sembolleri

para birimleri

4. Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler

en çok ziyaret edilen şehirler

5. Yanardağları olan ülkeler

türkiye volkanları

6. Avrupa ülkelerindeki en yaygın göz renkleri

göz renkleri

7. Avrupa ülkelerindeki obez yetişkinlerin nüfusa göre yüzdesi

obez nüfus

8. Cinsel aktivite için rıza yaşı

rıza yaşı

9. Kişi başına düşen yıllık bira tüketimi. (litre cinsinden)

bira

10. Ülkelere göre en çok ziyaret edilen pornografik site

porno siteleri

11. Ülkelerin en ünlü icatları (Türkiye: Yoğurt)

türklerin icatları

12. Avrupa ülkelerinde nüfusun ortalama yaşı (Son nüfus sayımıyla birlikte Türkiye'de 33.1'e yükseldi.)

türkiye nüfusu

13. Ülke başına düşen mavi bayraklı plaj sayısı

plajlar

14. Avrupa ülkelerinin dünyada en iyi 500'e giren üniversite sayıları

üniversite

15. Kişi başına düşen yıllık sebze tüketimi

sebze tüketimi

16. Her 1.000 kişi başına düşen evlilik sayısı

evlilik oranı

17. Her 100.000 kişiden kaçı hapishanede yatıyor?

hapishane

Kaynaklar: EuropaMapas, Statista, Google Trends, OurWorldInData.org, Wikipedia
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