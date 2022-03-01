Türkiye ve Avrupa Ülkelerini Kıyaslayan 17 İstatistik

Birazdan göreceğiniz istatistikleri/dataları incelerken Avrupa ülkeleri hakkında bilgiler edinip bir ansiklopedi karıştırır gibi hissedeceksiniz.

Coğrafya, siyaset, ekonomi, sosyoloji, eğitim, teknoloji gibi alanlarda bilgiler veren bu görseller hangi ülkenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

İçinde yaşadığınız ülkede, kıtada hangi kitleye dahil olduğunuzu görmek bakış açınızı, ufkunuzu genişletecek. İşte o istatistikler:

1. En yüksek Instagram kullanıcı yüzdesine sahip 10 Avrupa ülkesi

2. Google'da en çok "Bitcoin" araması yapan 10 Avrupa ülkesi

3. Avrupa'daki para birimlerinin sembolleri

4. Avrupa'da en çok ziyaret edilen şehirler

5. Yanardağları olan ülkeler

6. Avrupa ülkelerindeki en yaygın göz renkleri

7. Avrupa ülkelerindeki obez yetişkinlerin nüfusa göre yüzdesi

8. Cinsel aktivite için rıza yaşı

9. Kişi başına düşen yıllık bira tüketimi. (litre cinsinden)

10. Ülkelere göre en çok ziyaret edilen pornografik site

11. Ülkelerin en ünlü icatları (Türkiye: Yoğurt)

12. Avrupa ülkelerinde nüfusun ortalama yaşı (Son nüfus sayımıyla birlikte Türkiye'de 33.1'e yükseldi.)

13. Ülke başına düşen mavi bayraklı plaj sayısı

14. Avrupa ülkelerinin dünyada en iyi 500'e giren üniversite sayıları

15. Kişi başına düşen yıllık sebze tüketimi

16. Her 1.000 kişi başına düşen evlilik sayısı

17. Her 100.000 kişiden kaçı hapishanede yatıyor?

Kaynaklar: EuropaMapas, Statista, Google Trends, OurWorldInData.org, Wikipedia