Türkiye'de yılın ilk yarısında kaç yerli kaç ithal üretim araç satıldığı ve hangi markaların bu konuda lider olduğu belli oldu. Satılan her 3 otomobilinden 2'sini ithal modeller oluşturuyor.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), düzenli olarak Türkiye’deki otomobil satışlarına dair veriler yayımlıyordu. Bu ay yayımlanan verilerde en çok satan modelin Fiat Egea Sedan olduğunu görmüştük. Toplam satışların (otomobil ve hafif ticari) ise yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %3,77 artarak 577 bin 981 olduğu görülmüştü. Otomobil satışı ise 462 bin 955 olarak kayıtlara geçmişti.

ODMD verileri yerli ve ithal otomobillerin satışlarıyla ilgili de bizleri buluşturdu. Verilerde büyük çoğunluğun ithal araçlardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Haziran arasında satılan araçların %70’i ithal

Verilere göre Ocak-Haziran döneminde, yani yılın ilk yarısındaki ithal araç satışı 400 bin 390 olarak kayıtlara geçti. Yerli üretim araçların satışı ise 177 bin 591 idi. Bu da ithal araçların payı %69,27, yerlilerin ise %30,72 demek. Yani satılan her üç araçtan ikisi ithal.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine baktığımızda yerli otomobil satışının bugünden daha fazla olduğunu görüyoruz. Öyle ki 2023’ün ilk 6 ayında yerli araçlar %38,13, ithal araçlar ise %61,86 pay almış. Yani bu yıl yerli araç satışında düşüş, ithallerde yükselme görülmüş. Bunda Chery gibi Çinli markaların etkisinin olduğu tahmin edilebilir.

2022 verilerinde de aynı şekilde yerli satışlar şimdiye kıyasla fazlaymış. Öyle ki iki yıl öncenin aynı döneminde %43 yerli oranı, %56,55 ithal oranı varmış. Ancak son 5 yılın tamamında ithal satışların önde olduğunu belirtmek gerekiyor.

Yerli satışlarda Fiat, ithal satışlarda Volkswagen önde

Yerli satışlara baktığımızda yılın ilk yarısında 71 bin 21 adet satış yapan ve bunların 62 bin 130’unu Türkiye’de üreten Fiat’ın ilk sırada olduğunu görüyoruz. Onu, 46 bin yerli üretim yapan Renault ve 18 bin yerli üretim yapan Toyota takip ediyor.

İthal satışlarda ise 41 bin 907 adet araç satan Volkswagen zirvede yer alıyor. İkinci sırada 34 bin 501 satışla Çinli Chery, üçte ise 32 bin 373 satışla Peugeot bulunuyor.

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