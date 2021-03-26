Türk Telekom Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, Türkiye'nin oyun sektöründeki yeri hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Altan'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de mobil platform başta olmak üzere 36 milyon oyuncu bulunuyor ve bu sayının %45'ini kadın oyuncular oluşturuyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen Ventures60: Oyun Fabrikası etkinliğinde, şirketin Sabit Hizmetler Pazarlama Direktörü Nilay Altan, oyun dünyasının Türkiye’deki gidişatı hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

Türkiye’deki oyuncu sayısının 36 milyona ulaştığını belirten Nilay Altan, bu sayının içerisinde 35 milyon oyuncunun mobil, 22 milyon oyuncunun PC ve 17 milyon oyuncunun da konsol platformlarını tercih ettiğini açıkladı.

Türkiye oyun sektöründe dünyada 18'inci, MENA'da 1'inci

Ventures60: Oyun Fabrikası etkinliğinde açıklanan ilginç detayların arasında oyuncular arasındaki cinsiyet dağılımı da göze çarpıyor. Yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki oyuncu topluluğunun %55’ini erkek, kalan %45’ini de kadın oyuncular oluşturuyor.

Elde edilen 880 milyon dolarlık gelirle Türkiye’nin oyun sektöründe dünyada 18’inci olduğunu belirten Aktan, şu ifadeleri kullandı; “Yeni jenerasyonla etkileşim kurabilmek için oyun oynamaya başlamak ve ortak ilgi alanları oluşturabilmek önemli hâle geliyor. Oyun artık eğlenceden ziyade profesyonel olmaya doğru ilerliyor ve oyuncular büyük bir tutkuyla oyun dünyasını takip ediyorlar. Bu doğrultuda oyun dünyasının önemli bileşenleri cihazlar, oyun içerikleri ve altyapı olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. Türk Telekom olarak biz güçlü altyapımızı devam eden yatırımlarımızla daha da güçlendiriyoruz. Oyuncuların yüzde 90’ının evinde internet bağlantısı bulunuyor, yüzde 70’e yakın kısmı fiber internet kullanıyor. Türk Telekom olarak bugün 331 bin kilometrelik fiber altyapımız var. Bu oranı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca cihaz portföyümüz ve bünyesinde birçok oyun barındıran Playstore platformumuz ile de oyun deneyimini artırıyoruz.”