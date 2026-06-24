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Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Ödülünün Kazananı Belli Oldu: Zirvede Şaşırtıcı İsim!

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Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülünün kazananı belli oldu. İşte finalistlerden en çok puanı alan otomobil.

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Ödülünün Kazananı Belli Oldu: Zirvede Şaşırtıcı İsim!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında olduğu gibi Türkiye’de de her yıl düzenli olarak otomobillere yönelik ödüller dağıtılıyordu. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türkiye’de Yılın Otomobili Ödülü de bunların en prestijlisiydi. Nisan ayında yapılan açıklamalarda Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülü için yarışacak finalistler resmen duyurulmuştu.

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Dün ise tüm otomobil meraklılarının beklediği gündü. Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin oylarıyla belirlenen yarışmada 7 finalist arasından en çok puanı alıp kazanan araç belli oldu. Renault’nun tamamen yeni tasarım ile gelen yeni Clio’su zirvede yer alarak ödülü kaptı.

İçerikten Görseller

Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 Ödülünün Kazananı Belli Oldu: Zirvede Şaşırtıcı İsim!
cliic
ix3

Renault Clio, Türkiye’de Yılın Otomobili 2026 ödülünü kazandı

cliic

  1. Renault Clio - 3360 puan
  2. BMW İX3 - 2770 puan
  3. Togg T10F - 2550 puan
  4. Mercedes-Benz CLA - 2490 puan
  5. Citroen C5 Aircross - 2190 puan
  6. Hyundai Inster - 2000 puan
  7. BYD Sealion 7 - 1390 puan

Yukarıdaki listeden de görebileceğiniz üzere Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinden toplamda 3360 puan alarak zirveye oturmuş. İkinci sırada ise 2770 puan alan BMW İX3 bulunuyor. Yerli marka Togg’un fastback modeli T10F 2550 puan ile yer alıyor. Finalistler arasında en düşük puanı BYD’nin Sealion 7 modeli almış.

Türkiye’de Yılın Otomobili ödülünde, OGD üyesi olan uzman otomobil gazetecileri tarafından gerçekleştirilen testler sonucunda yapılan puanlamalar kriter olarak alınıyor. Yılın otomobili dışında farklı kategorilerden ödüller de var. Onları kazananları da aşağıya ekledik.

Yılın Tasarımı

ix3

  • BMW İX3

Yılın Premium Otomobili

  • BMW İX3

Yılın Basın Lansmanı

  • Hyundai’nin EV Tech Day İzmit Fabrika etkinliği

Yılın İnovatif Projesi

  • BMW İX3’ün Panaromic Vision teknolojisi
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