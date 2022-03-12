'Türkiye'de Yılın Otomobili' Ödülünün Adayları Belli Oldu

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü için adayları belirledi. OGD üyelerinin paylaşılan 36 araç içerisinden 11 Nisan'da 7 finalist belirleyeceği; daha sonra yapılan test sürüşleri sonucunda da 7 Haziran'da ödülün kime gideceğinin belli olacağı aktarıldı.

Hepimizin bildiği gibi yüksek enflasyon ve vergiler sebebiyle ülkemizde otomobil satın almak oldukça zor hâle gelmiş durumda. Bunun yanı sıra son zamanlarda kuzeyimizde süren savaş sebebiyle petrol fiyatlarının artması ve yüksek kurun bu artışı daha kötü hâle getirmesi, Türkiye’deki akaryakıt ürünlerinde korkutucu zamların ortaya çıkmasına ve araç sahibi vatandaşların da üzülmesine neden olmuştu.

Durum böyle olsa da hâlen Türkiye’de önemli sayıda araç bulunuyor ve her yıl onlarca yeni model ülkeye geliyor. Bu sebeple Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) her yıl düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü de otomobil severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Şimdi de 2022 yılında bu ödül için hangi modellerin yarışacağı açıklandı.

36 aday belirlendi

Gelen haberlere göre Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü için adayları belirledi. Açıklamalarda otomotiv konusunda uzman gazetecilerin arasında bulunduğu OGD üyelerinin oylarıyla, 36 aday arasından 7 finalistin seçileceği; bu finalistlerin de 11 Nisan’da duyurulacağı ifade edildi. Bunun ardından da 10 Mayıs günü test sürüşünün yapılacağı ve kazanın 7 Haziran’da yapılacak olan törende duyurulacağı gelen haberler arasında yer aldı.

Ayrıca geçen yıl ilk kez verilen ve Land Rover Defender’ın kazandığı ‘Yılın Tasarımı’ ödülünün bu yıl da OGD üyeleri tarafından verileceği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl, ‘Yılın Otomobili’ ödülünü ise Fiat Egea Cross’un aldığını belirtmeden geçmeyelim. OGD yönetim kurulu başkanı Ufuk Sandık da bu yılki ödül hakkında yaptığı açıklamalarda, organizasyonun oldukça çekişmeli geçeceğini, seçim yapmanın çok zor olacağını ifade etti.

İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü için yarışacak adaylar;

Audi Q3 Sportback

BMW iX

BMW iX3

BMW 4 Serisi Gran Coupe

BMW 4 Serisi Cabrio

Citroen C4

Cupra Formentor

Cupra Leon

Cupra Ateca

DFSK Seres

DS9

Honda HR-V

Honda City

Honda Jazz

Honda Civic

Honda Accord

Hyundai Bayon

Hyundai Tucson

Hyundai Electra

Hyundai Santa Fe

Kia Sportage

Mercedes-Benz C Serisi

Mercedes-Benz EQS

Mercedes Maybach S Serisi

MG ZS

MG EHS

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Porshce Taycan Cross Turismo

Renault Taliant

Seat Leon

Volvo XC40 Recharge

Volkswagen Golf

Volkswagen T-Cross

Volkswagen Taigo

Sizce bu otomobiller arasından hangisi ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülüne layık? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.