'Türkiye'de Yılın Otomobili' Ödülünün Adayları Belli Oldu

Hepimizin bildiği gibi yüksek enflasyon ve vergiler sebebiyle ülkemizde otomobil satın almak oldukça zor hâle gelmiş durumda. Bunun yanı sıra son zamanlarda kuzeyimizde süren savaş sebebiyle petrol fiyatlarının artması ve yüksek kurun bu artışı daha kötü hâle getirmesi, Türkiye’deki akaryakıt ürünlerinde korkutucu zamların ortaya çıkmasına ve araç sahibi vatandaşların da üzülmesine neden olmuştu.
Durum böyle olsa da hâlen Türkiye’de önemli sayıda araç bulunuyor ve her yıl onlarca yeni model ülkeye geliyor. Bu sebeple Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) her yıl düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü de otomobil severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Şimdi de 2022 yılında bu ödül için hangi modellerin yarışacağı açıklandı.
36 aday belirlendi
Gelen haberlere göre Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl yedincisi düzenlenecek olan ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü için adayları belirledi. Açıklamalarda otomotiv konusunda uzman gazetecilerin arasında bulunduğu OGD üyelerinin oylarıyla, 36 aday arasından 7 finalistin seçileceği; bu finalistlerin de 11 Nisan’da duyurulacağı ifade edildi. Bunun ardından da 10 Mayıs günü test sürüşünün yapılacağı ve kazanın 7 Haziran’da yapılacak olan törende duyurulacağı gelen haberler arasında yer aldı.
Ayrıca geçen yıl ilk kez verilen ve Land Rover Defender’ın kazandığı ‘Yılın Tasarımı’ ödülünün bu yıl da OGD üyeleri tarafından verileceği aktarıldı. Geçtiğimiz yıl, ‘Yılın Otomobili’ ödülünü ise Fiat Egea Cross’un aldığını belirtmeden geçmeyelim. OGD yönetim kurulu başkanı Ufuk Sandık da bu yılki ödül hakkında yaptığı açıklamalarda, organizasyonun oldukça çekişmeli geçeceğini, seçim yapmanın çok zor olacağını ifade etti.
İşte ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülü için yarışacak adaylar;
- Audi Q3 Sportback
- BMW iX
- BMW iX3
- BMW 4 Serisi Gran Coupe
- BMW 4 Serisi Cabrio
- Citroen C4
- Cupra Formentor
- Cupra Leon
- Cupra Ateca
- DFSK Seres
- DS9
- Honda HR-V
- Honda City
- Honda Jazz
- Honda Civic
- Honda Accord
- Hyundai Bayon
- Hyundai Tucson
- Hyundai Electra
- Hyundai Santa Fe
- Kia Sportage
- Mercedes-Benz C Serisi
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes Maybach S Serisi
- MG ZS
- MG EHS
- Nissan Qashqai
- Opel Mokka
- Porshce Taycan Cross Turismo
- Renault Taliant
- Seat Leon
- Volvo XC40 Recharge
- Volkswagen Golf
- Volkswagen T-Cross
- Volkswagen Taigo
Sizce bu otomobiller arasından hangisi ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ ödülüne layık? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.