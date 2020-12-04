İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki Suriyeli Sayısını Açıkladı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında, Türkiye'deki Suriyelilerin sayısını açıkladı. Çataklı'nın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de kayıt altında olan Suriyeli sayısı, 3 milyon 638 bin 288. Kayıtsız Suriyeli sayısına ilişkin bir açıklamaysa yapılmadı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Bu toplantı kapsamında terör, kaçakçılık ve trafiklerdeki istatistiklerle ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı, Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesi olan, ancak yaşanan koronavirüs pandemisi nedeniyle unutulmaya yüz tutan "Suriyeliler" meselesine de değindi. Bakanlık sözcüsü, yaptığı açıklamalarda Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı tarafından yapılan açıklamalara göre Türkiye'de, kayıt altında olan 3 milyon 638 bin 288 Suriyeli bulunuyor. Ancak bunlar haricinde kayıtsız olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı bilinmiyor. Yani bakanlık, kayıtsızlarla ilgili bilgi sahibi olsa da basın toplantısı konusunda bu konuya değinilmedi.

Suriyeliler için ne kadar para harcandı?

Aslına bakacak olursak Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için ne kadar para harcandığı, tam olarak da bilinemiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaklaşık 1 yıl önce yaptığı açıklamalarda, Suriyeliler için harcanan paranın 40 milyar doları aştığını söylemişti. Açıklamalarını detaylandıran Oktay, bu paranın sadece yüzde 8'inin Avrupa tarafından karşılandığını, yüzde 92'lik bölümünün Türkiye tarafından finanse edildiğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'sa mart ayında yaptığı bir grup toplantısında, Suriyeliler için 40 milyar dolar para harcandığını, gerektiği durumda bir bu kadar daha harcanabileceğini söylemişti.