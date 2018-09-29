Türkiye'yi Etkileyecek Kasırganın Yönü Yeniden Şekillendi

İyonya Denizi'nden gelip Ege ve Batı Marmara'yı etkisi altına alacak kasırganın yönü tekrar şekillendi. Pazar günü yaşanacak kasırganın yön değiştirmesine bağlı olarak en çok etkilenecek iller de belli oldu.

Pazar günü beklenen Türkiye tarihinin ilk kasırgasının yönü tekrar şekillendi. Meteroloji, hafta ortasından beri konuşulan kasırganın yönünün değişeceğini tespit etti. İzmir ve çevre illerde ağırlıklı olması beklenen fırtına, tahminlere göre İzmir’de beklenenden daha az etkili olacak.

Hava sistemi, Ege Denizi’nden kuzeye yol alacak kasırganın etkisi İzmir’de az olacak olsa da sapmaya bağlı olarak Çanakkale ve Edirne’de risk oranının arttığını ortaya koydu. Tropik fırtına, Yunanistan üzerinden Ege’ye ve Marmara’nın batısına etki edecek.

Mora ve Girit arasındaki bölgeden yaklaşan kasırganın son verilere göre Ege Denizi’nden kuzeye doğru ilerleyeceği varsayılsa da rota sık sık değişiyor. Son tahminlere göre Pazar günü yaşanacak şiddetli fırtına İstanbul’da metrekare başına 50 ila 100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış alması bekleniyor. Rüzgardan daha fazla etki edeceği tahmin edilen yağış İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli’nde şiddetli şekilde etkili olacak.