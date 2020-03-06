Tutankamon’un Mezarını Taşıma Fikri Mısırlıları İkiye Böldü

Dokuz yaşında tahta geçen ve krallığını M.Ö. 1332’den M.Ö. 1323’e, hâlâ tartışma konusu olan ölümüne kadar yöneten Tutankamon, günümüzde en tanınmış Mısır firavunlarından biri olmaya devam ediyor. Zaman zaman alevlenen mezarının yeni bir müzeye taşınması fikri yine gündemde olan firavun, Mısırlıları ikiye bölmüş durumda.

Yaklaşık 3.000 yıl önce Krallar Vadisi'ne gömülmüş ve günümüze kadar orada kalmış olan Tutankamon'un yaşamını ve ölümünü çevreleyen birçok bilgi hâlâ gizemini koruyor.

Mezarının keşfini çevreleyen birçok ölüm, genellikle 'firavunların laneti' ile ilişkilendirilen Mısır firavunu Tutankamon'un mumyası, yakında Arkeoloji İşleri Müdürü Dr. Eltayeb Abbas'ın çeşitli kaynaklara doğruladığı gibi Luksor'daki mezarından Büyük Mısır Müzesi'ne aktarılacak.

Firavunun lanetinden korkuluyor:

Mezarın taşınması konusunda söylediği "Bu yıl mayıs ayında mumyayı Krallar Vadisi'nden getireceğiz" sözlerinin ardından Abbas, Giza Müzesi'nin ekim ayında açılmasını beklediklerini de iletti. Ayrıca Abbas, "Kralın tüm koleksiyonları Büyük Mısır Müzesi'nde bulunuyor. Bize göre hepsini tek bir çatı altında toplamak, Tutankamon'un burada annesinin mumyasıyla beraber mutlu olmasını sağlayacak" yorumunu da yaptı.

Bununla birlikte, deneyimli tur rehberi Ahmed Rabie Mohamed ise açıklanan bu planlarla ilgili endişelerini dile getirdi. Rabie Mohamed, “Mezarı 1922'de keşfettiklerinden beri Tutankamon asla mezarını terk etmedi. Mumya incelenme işlemleri bile daima burada, Krallar Vadisi'nde yapıldı” ifadelerini kullandı.

Uzman, firavunun savaş arabaları da dâhil olmak üzere mezar kalıntılarının birçok parçası farkı müzelere taşındığından Tutankamon'un mumyasının aktarılmasının yerel ekonomi için tehlikeli olacağını iddia etti ve planın uygulanmayacağını umduğunu dile getirdi.

Tutankamon'un Luksor'dan ayrılmasına herkesin üzüleceğini çünkü mumyanın Krallar Vadisi'nde görülebilecek tek kraliyet mumyası olduğunu dile getiren Rabie Mohamed, “Mumyayı çıkarırlarsa insanlar yeni müzeye gidecek ve buraya gelmek istemeyecek” dedi.

Rabie Mohamed’in sözleriyle ilgili mumyanın mezar yerinin değiştirilmesinin, daha önce Tutankamon’un mumyasının keşfinde bulunan ölümleri ve yıllar süren kötü şansı açıklamak için kullanılan bir efsane olan 'firavunların laneti' efsanesini tetikleyebileceği endişeleriyle söylendiği yorumları yapıldı. Dr. Eltayeb Abbas ise bu efsaneden endişe duymadığını ancak lanete inananlara saygı duyduğunu ifade etti.