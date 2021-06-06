Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü, araştırmacılara göre kuraklık sebebiyle küçülüyor. Dr. Hatice Ünal Ercan'ın yaptığı açıklamalara göre, gölde 1 km'lik bir çekilme söz konusu.

Ülkemizin kuş çeşitliliği ve varlığı alanında en zengin göllerinden olan Tuz Gölü, İç Anadolu’da; Ankara, Konya ve Aksaray illerinin sınırında bulunuyor. Ülkemizin değerli noktalarından olan bu gölün, kuraklık sebebiyle giderek küçüldüğü açıklandı.

Paylaşılan bilgilere göre Tuz Gölü, bu yıl erken pembeleşti. Normal şartlarda, sıcaklığın arttığı yaz aylarında kırmızıya veya pembeye dönen göl, sıcaklık düştüğünde ve yağmur dönemi başladığında eski haline dönüyordu. Şimdiyse haziran ayından itibaren Tuz Gölü, kuraklık sebebiyle erken pembeleşti.

Tuz Gölü’nde 1 Kilometrelik Çekilme Var

Konya Teknik Üniversitesi Kimya Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hatice Ünal Ercan’ın yaptığı açıklamalara göre doğanın kirlenmesine sebep olan insan faktörü bu olayda büyük rol oynuyor. Ünal, göl çevresindeki mineraller ve tuz yapısı hakkında özel bir şirketle çalıştıklarını belirtti. Açıklamalara göre 50 yıl öncesine kadar ana yola yakın olduğu görülen Tuz Gölü sınırı, 1 kilometre kadar içeri çekildi. Son 2 yıldır yaşanan kuraklık sebebiyle de merkeze doğru çekildiği görülen göl, dolayısıyla gittikçe küçülmekte.

Ünal, çevredeki tarım faaliyetleri sebebiyle tüketilen fazla miktardaki suyun da gölün küçülmesinde pay sahibi olduğunu ve gölün bu denli küçülmesinin, çevredeki kuş çeşitliliğini kötü etkileyeceğini belirtti.

Jeoloji Mühendisi Umut Barış Ülgen ise gölde olması gerekenden çok daha az miktarda tuz bulunduğuna dikkat çekti. Açıklamalarında ise Tuz Gölü’nün, Türkiye’nin önemli noktalarından biri olduğuna, sadece tuz ekonomisi değil turizmiyle de önemli olduğunu belirtti. Ülgen, gölden örnek almaya gittiklerinde 5-6 santim uzunluğundaki tuzların altından örnek almayı planlarken, yarım santimetrelik tuzlarla karşılaştıklarını belirtti.

Şu an yüzeysel bir çalışma yürüttüklerini belirten Ülgen, alınan verilerle daha detaylı uluslararası çalışmalar yürütüleceğini söyledi ve suyun değeri hakkında herkesin bilinçlenmesi gerektiğini belirterek açıklamalarını sonlandırdı.