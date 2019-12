TV ve Sinema Dünyasındaki Bazı Yapımlardan Son Gelişmeler

TV ve sinema dünyasında hayranların merakla beklediği yapımlarla ilgili birçok yeni bilgi ortaya çıktı. Bu haberimizde, birçok yapımla ilgili son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

Sinema ve TV dünyasında, hayranlar tarafından oldukça yakından takip edilen yapımlarla ilgili birçok yeni gelişmeler yaşandı. Lord of the Rings’ten Matrix 4’e kadar uzanan sinema ve TV dünyasındaki son gelişmeler arasında neler yer alıyor gelin hep birlikte bakalım.

The Matrix 4

Deadline’da yer alan bir habere göre Sens8 dizisinde Capheus’u canlandıran Toby Onwumere, The Matrix 4’ün kadrosunda katıldı. Oyuncunun rolünün ne olduğu ise henüz bilinmiyor.

Scott Derrickson’dan henüz ismi belli olmayan bir korku filmi

Scott Derrickson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness’tan sonra bir korku filmi çekmeyi planladığını söyledi. Derrickson’ın yeni korku filminin senaryosu, Joe Hill’in hikâyesi baz alınarak C. Robert Cargill tarafından yazılacak.

Ghostbusters: Afterlife

Ghostbusters: Afterlife’ın Almanca bir fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda, yayınlanan diğer fragmanda yer almayan Ecto Goggle da görülüyor.

Black Christmas

Sophia Takal’ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu Black Christmas yeniden yapımı için iki yeni klip yayınlandı. Filmin yayınlanan ikinci klibini buradan izleyebilirsiniz.

The Purge

TV Guide’da yer alan habere göre Ethan Hawke, The Purge’ün ikinci sezon finalinde James Sandin rolünü yeniden canlandıracak.

The Lord of the Rings

Deadline’da yer alan habere göre aktris Ema Horvath, The Lord of the Rings’in oyuncu kadrosuna katıldı. Oyunun canlandıracağı rol henüz bilinmiyor.

Supergirl

Thomas Lennon, Supergirl’ün bu sezonunda birçok bölümde yer alacak Mr. Myxzptlk rolünü Peter Gadiot’tan alacak.

Disenchantment

Yayınlanan yeni bir tanıtım videosuyla Disenchantment’ın üçüncü sezon onayını aldığı duyuruldu.

A Christmas Carol

BBC, mini dizi şeklinde yayınlanacak olan A Christmas Carol için yeni bir fragman daha yayınladı.

Crisis on Infinite Earths

Crisis on Infinite Earths’ın 14 Ocak’ta yayınlanacak son iki bölümü için yayınlanan fragmanda Anti-Monitor’ün yer aldığı görülüyor.