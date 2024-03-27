Twitch'te yaptığı Fortnite yayınları ile geçtiğimiz yıllarda popülerliğine popülerlik katan ve günümüzde 19 milyon takipçisi bulunan Tyler "Ninja" Blevins, kendisine bir çeşit cilt kanseri olan melanoma teşhisi konulduğunu duyurdu.

Oyun yayını denildiği zaman akla ilk gelen platform Twitch ve Fortnite denildiğinde ise yayıncı olarak akla ilk Tyler "Ninja" Blevins geliyor. 32 yaşındaki ABD'li yayıncı, X üzerinden yaptığı paylaşımda kendisine melanoma teşhisi konulduğunu açıkladı.

Ninja, 2020 yılından bu yana Twitch'te yayınlar yapıyor. Bir dönem Microsoft'un rakip platformu olan Mixer'da da yayınlar yapmış ancak Twitch'e geri dönmüştü.

İşte Ninja'nın açıklaması

Ünlü yayıncı, yaptığı X paylaşımında "Pekala, hâlâ biraz şoktayım ama sizi de bilgilendirmek istiyorum. Birkaç hafta önce, Jen'in benim için önceden ayarlamış olduğu yıllık cilt/ben kontrolü için dermotologa gittim. Ayağımın altında, sırf tedbirli olmak adına almak istedikleri bir ben bulunuyordu. Bu bana melanoma olarak geri döndü ama doktorlar, erken aşamada yakaladığım için iyimserler. Yakınlarında yeni bir siyah nokta çıktığı için biyopsi yapıldı ve mikroskop altında melanom dışı kenarları net görecekleri ve bunu yakaladığımızı bileceğimiz umuduyla, melanomun etrafından daha geniş bir alanı çıkardılar. Bunu erken bulma umudum olduğu için minnettarım ancak lütfen bunu (açıklamayı) cilt kontrolleri yaptırmak için kamu spotu olarak kabul edin." ifadelerini kullandı.

Gerçekten de melanoma için cilt kontrolleri yapılması büyük önem taşıyor. Nadir bir cilt kanseri türü olan Melanoma, hem en ölümcül kanser çeşitleri arasında yer alıyor hem de en diğer organlara da yayılabiliyor.