Son dönemlerde telif ihlalleri nedeniyle birçok geçmiş yayını silmek zorunda kalan Twitch yayıncıları, şimdi de oyun içi sesler nedeniyle ihtar almaya başladı. Twitch ise yayıncılara "telif hakkına sahip olmadığınız içerikleri yayınlarda çalmayın" tavsiyesinde bulundu.

Dünyanın en popüler canlı yayın platformlarından biri olan Twitch, son dönemlerde DMCA (Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası) kapsamında yapılan değişikliklerle anılıyor. Yayıncıları kanallarındaki geriye dönük binlerce yayın kaydını ve klibi silmek zorunda bırakan telif ihlalleri, son dönemlerde birçok yayıncının canını sıkmaya başladı.

Bu konuda yeterli performansı gösteremeyen Twitch, birçok yayıncı tarafından eleştirilere maruz kaldı. Daha sonrasında bir açıklama yaparak telif haklarını kötü yönettiği için yayıncılardan özür dileyen şirket, buna rağmen henüz etkili bir çözüm yolunu içerik üreticilerine sunabilmiş değil.

Yayıncılar, oyun seslerinden dolayı telif hakkı ihtarı aldıklarını belirtiyor:

Twitch, canlı yayınlar sırasında oynatılan veya görüntülenen ve telif hakkıyla korunan herhangi bir içeriği tespit etmek için otomatik bir sistem kullanıyor. Yayıncıların sosyal medyadan bildirdiğine göreyse Twitch algoritması, bazı oyunlardaki oyun içi ses efektlerinin telif haklarını ihlal ettiğini tespit ederek yayıncılara uyarılarda bulunuyor.

Öte yandan Twitch hem içerik oluşturucularını hem de izleyicileri rahatsız eden bu durum karşısında işe yarar bir çözüm yolu öne sürmedi. Yayıncılara "Telif haklarına sahip olmadığınız takdirde yayınlarda müzik çalmayın" önerisinde bulunan Twitch, neyin ihlal teşkil edeceği, kimin hak talebinde bulunduğu, onlarla nasıl iletişime geçileceği veya hangi cezaların verilebileceği konularında ise bilgi vermedi.

Twitch, yaşanan durumdan dolayı özür dilese de telif hakları ihlalleri nedeniyle yasaklanmayla karşı karşıya olduğunu bildiren yayıncıların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bununla birlikte geçmişe dönük toplu içerik kaldırmaları da Twitch'te yayın akışının geleceği konusunda ciddi endişeler yaratıyor.