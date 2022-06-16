Twitter, Elon Musk ile toplantı öncesinde maliyetleri azaltmak için şirket çapında düzenlenecek olan bir Disneyland gezisini iptal etmiş. Neden mi? Gelin öğrenelim.

Twitter, basına verdiği bir demeçte Ocak 2023'te şirket çapında yapılması planlanan büyük bir etkinliği iptal ettiklerini belirtti. Bu gezi o kadar büyük bir geziydi ki haber yapılması gerekti. Ayrıca etkinliğin iptal edilmesinin sebebi de manidar.

Bu büyük etkinliğin iptal edilmesinin arkasındaki sebep Elon Musk. Nasıl birbirine bağlı bunlar diye soracak olursanız, işin içinde biraz haksızlık var diyebiliriz. Gelin Twitter’ın bu büyük etkinliğinin ne olduğunu ve neden iptal edildiğini öğrenelim.

Twitter’ın şirket çapındaki Disneyland gezisi, Elon Musk ile görüşme öncesi iptal edildi

Bir Twitter sözcüsü, basına gönderdiği bir e-postada "2023'teki OneTeam toplantımızı ilerletmeme gibi zor bir karar aldık ve yurt içi ve yurt dışı iş seyahatlerini yalnızca iş açısından kritik amaçlarla sınırlandırıyoruz" ifadelerinde bulundu. Şirketin son OneTeam toplantısı en son 2020'nin başlarında tüm küresel çalışanlar için Houston'da yapılmıştı.

Bu seferki toplantı da Disneyland’te yapılacaktı. Konuya dair şirket sözcüsü, gönderdiği e-postada "Seyahat ve etkinlik maliyetlerinin azaltılması, şu anda karşı karşıya olduğumuz küresel makroekonomik ortam göz önüne alındığında daha sorumlu ve verimli bir şekilde faaliyet göstermemizi sağlıyor" diyor.

Twitter'ın Disneyland gezisini iptal etmesi, şirketlerin personel alımını yavaşlatması ve işten çıkarması, bizlere bunun teknoloji endüstrisindeki gerilemenin bir yansıması olduğunu gösteriyor. Bundan da öte, bu olayın başlıca sebeplerinden biri Elon Musk.

Perşembe günü Twitter, 44 milyar dolarlık bir satın alma teklifi sunan Elon Musk ile bir toplantı yapacaktı. Musk'ın Twitter'ın kâr marjını artırmak için personel azaltma, tweet'lerden para kazanma ve yönetici ve yönetim kurulu maaşlarını azaltma gibi şeyler önerdiği bildiriliyor. Disneyland gezisinin iptal edilmesinin sebebi de işte bu.

Twitter, geçen ay işe alımlarının çoğunu dondurdu. CEO Parag Agrawal, çalışanlarına bir notta şirketin bazı iş tekliflerini iptal edeceğini ve seyahat ve danışmanlık masraflarını sınırladığını söyledi. Twitter’ın dünya çapında 7.000'den fazla çalışanı olduğu düşünülünce durum gerçekten vahim. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.