Sosyal medyadaki büyük platformlar arasında hikayeler özelliğini kullanmayan son büyük kale olan Twitter, bu trende daha fazla dayanamayarak Fleets’i Türkiye’de kullanıma sundu. Şu anda Twitter kullanıcıları, uygulama üzerinden Fleets’i kullanmaya başlayabilir.

İlk olarak Snapchat’le başlayan ve sonra Instagram’a gelen Hikayeler özelliği, sosyal medyanın son büyük kalesini de fethetmiş görünüyor. Twitter’ın ilk olarak geçtiğimiz gün ortaya çıkan hikaye özelliği Fleets, şu anda Türkiye’deki kullanıcılar için de sunulmaya başladı.

Türkçe’ye “Filolar” ismiyle çevrilebilen Fleets; Instagram ve Snapchat’te gördüğümüz hikayelere benzer bir mantıkta ilerliyor. Tam olarak tweet atmak istemediğiniz, ancak yine de paylaşılsa güzel olur diyeceğiniz görsel ve fikirlerinizi paylaşabileceğiniz Fleets’te paylaşımı yaptıktan 24 saat sonra gönderiniz kendiliğinden kayboluyor.

Twitter uygulamasının hemen üstünde yuvarlak bir profil resmi olarak görünen Fleets özelliği, ilk olarak 17 Kasım’da duyurulmuştu. Kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulan yeni özellik, şu anda ülkemizde kullanıma açılmış durumda.

Twitter Fleets’te nasıl paylaşımlar yapılacak

Twitter’ın Fleets özelliğini kullanmak, Instagram Hikayeler’deki kullanıma fazlasıyla benziyor. Normal bir tweette olduğu gibi fotoğraf, video vb. medyalar paylaşabileceğiniz Fleets’te ayrıca mikroblog şeklinde metinler de paylaşabiliyorsunuz. Twitter’da gezerken gördüğünüz tweet’leri de Fleetlemenize olanak tanıyan yeni özellik, Twitter kullanıcıları tarafından benimsenebilecek mi ilerleyen günlerde göreceğiz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz dönemlerde Facebook’a da hikayeler özelliği gelmiş ve beklenen ilginin çok gerisinde kalmıştı. Elbette Twitter’ın şu sıralar popülaritesini artırdığı düşünülürse muhtemelen Fleets özelliğinin olumlu bir şekilde yansıyacağını düşünebiliriz. Peki sizler Twitter’ın yeni özelliği Fleets hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter hikaye özelliği getirerek yanlış karar mı verdi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.