Sosyal medyanın son yıllarda edindiği en devrimsel özellik olan hikayeler, Fleets adı ile Twitter'a da geliyor. Twitter Fleets ile 24 saat sonra kaybolan görsel ya da metin odaklı paylaşımlar yapmak mümkün olacak.

Snapchat ile hayatımıza girse de Instagram ile popülerleşen ve kısa sürede Facebook, WhatsApp ve LinkedIn'e gelen Stories (Hikayeler) özelliği, Fleets adı ile Twitter'a da geliyor.

Sosyal medyanın son kalesinin de düştüğünü gösteren Twitter Fleets, Türkçe'ye "Filolar" şeklinde çevirilse de aslında Stories ile aynı özelliklere sahip. Kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolacak paylaşımlar yapabilecekler.

Twitter Fleets, bugünden itibaren dünya çapında sunulmaya başlanacak:

17 Kasım'dan itibaren dünya çapındaki tüm kullanıcılara sunulacak Twitter Fleeds ile akıştaki bir tweeti, hikaye şeklinde paylaşmak mümkün olacak. Yani bir bakıma kullanıcılar 24 saat içerisinde kaybolabilen retweetler yapabilecekler.

Daha önce Brezilya'da yayınlanan Fleets özelliği, Variety'nin haberine göre Güney Kore, İtalya ve Japonya'da da test edilmişti. 17 Kasım'dan itibaren de Türkiye dahil tüm dünyadaki kulanıcılara sunulmaya başlanacak. Ardından Twitter, kısa süre içerisinde özelliği aşama aşama tüm kullanıcılar için aktif hale getirecek.

Twitter Fleets ile hangi türde paylaşımlar yapılacak?

Fleets, aslında tıpkı bir tweet gibi fotoğraf, video, resim gibi medyalar ile birlikte, mikroblog şeklinde metinler da paylaşabilirsiniz. Ayrıca akışta gördüğünüz bir tweeti "Fleetleyebilirsiniz".

Twitter'ın Fleets ile ilk hedefi, kullancılara "daha spontane paylaşım yapma imkanı" sunmak ve bu paylaşımların arama motorlarına kapalı olmasını sağlamak. Ayrıca platform yetkililerine göre Fleets özelliği, test bölgelerinde tweet özelliğinden daha çok kullanıldı.