Twitter Lite, Türkiye de Dahil 21 Yeni Ülkede Hizmete Girdi

Donanım açısından güçsüz akıllı telefona sahip ya da internet bağlantısı zayıf olan kullanıcıların Twitter'a daha rahat bağlanmasını sağlayan Twitter Lite, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 21 yeni ülkede erişime açıldı.

Son birkaç yılda sosyal medya hiç olmadığı kadar güçlü bir konuma geldi. Bunun en önemli sebebi ise sosyal medya ile yayılan bir haberin, klasik medyadan çok daha fazla kişiye ulaşıyor olması. Ancak sosyal medya devleri, daha fazla kişiye ulaşmak için mobil uygulamalarının ‘lite’ sürümlerini de kullanıma sunuyor.

Lite uygulamalar, standart uygulamalara göre daha az veri ve daha az bellek tüketiyor. Böylece standart uygulamaları tam performansla çalıştırmakta zorlanan donanımı nispeten daha zayıf olan akıllı telefonlara sahip ya da bulunduğu yerde internet bağlantısı çok da iyi olmayan kullanıcılar, lite sürümler ile uygulamalardan daha iyi faydalanabiliyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya ağlarından biri olan Twitter, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir duyuru ile mobil uygulamasının lite sürümünü yayınladığını açıklamıştı. Ancak Twitter Lite, ilk yayınlandığında yalnızca 25 ülke ile sınırlıydı. Twitter, yeni bir açıklama yaparak 21 ülkenin daha Twitter Lite’tan faydalanabileceğini duyurdu.

Duyuruya göre artık Arjantin, Belarus, Dominik Cumhuriyeti, Gana, Guatemala, Honduras, Hindistan, Endonezya, Ürdün, Kenya, Lübnan, Fas, Nikaragua, Paraguay, Romanya, Türkiye, Uganda, Ukrayna, Uruguay, Yemen ve Zimbabve de Twitter Lite’a erişim sağlayabilecek. Twitter Lite uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.