Twitter'a 'Ethereum ile Bahşiş Verme' Özelliği Geldi

Twitter, desteklenen içerik üreticilere maddi destekte bulunulmasını sağlayan bahşiş özelliğinin kapsamını genişletti. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, bundan sonra Ethereum ile de bahşiş verilebileceği açıklandı.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu Twitter, bundan bir süre önce içerik üreticiler için bahşiş isimli bir özelliği kullanıma sunmuştu. Bu özellik, içerik üreticilere maddi olarak destek olunmasına imkan tanıyordu. Ödeme seçenekleri arasında Bitcoin yer alıyordu. Şirket şimdi, bahşiş özelliğinin kapsamını genişlettiğini duyurdu. Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, artık Ethereum ile de ödeme yapılabileceği ifade edildi.

Twitter tarafından yapılan açıklamalara göre bahşiş özelliğinin kapsamı genişletilmeye devam edecek. Bu bağlamda; Ethereum tabanlı diğer tokenler de bahşiş ödemeleri için kullanıcıların hizmetine sunulacak. Üstelik bu tokenler arasında dolar gibi para birimlerine endeksli stabil kripto para birimleri de yer alacak. Ancak Twitter, şu an için herhangi bir takvim açıklamadı. Altcoinlerle bahşiş verebilmek için bir süre daha beklenmesi gerekecek gibi görünüyor.

iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor

Twitter yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda, bahşiş özelliğinin şu an için Android ve iOS ekosistemine özel olduğu, bir süre daha böyle devam edeceği belirtildi. Yani Twitter'ı tarayıcı ya da PC'lerdeki uygulamalar aracılığıyla kullanıyorsanız, bu özellikten faydalanamayacaksınız. Öte yandan; desteklediğiniz bir içerik üreticisine Ethereum ile bahşiş verebilmek için, öncelikle o içerik üreticisinin Ethereum cüzdanını profiline tanımlaması gerektiğini unutmamalısınız.

Twitter, kurucusu Jack Dorsey'in kripto paralara ilgisinden dolayı bu sektöre hep sıcak baktı. Bu durum, Dorsey'in bir süre önceki istifasından sonra da değişmedi. Kısa bir süre önce NFT'lerin profil fotoğrafı yapılabilmesine imkan tanıyan Twitter, kripto para camiasına verdiği desteği sürdürecek gibi görünüyor.