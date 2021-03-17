Geçtiğimiz yıl Twitter'ı hackleyerek ünlü isimlerin hesaplarından paylaşım yapan ve bu paylaşımlar sayesinde 100 bin dolar değerinde Bitcoin toplayan bilgisayar korsanı, 3+3 yıl şeklinde hapis cezasına çarptırıldı. 3 yılını hapiste geçirecek bilgisayar korsanı, sonraki 3 yılda da şartlı tahliye edilip, gözetim altında kalacak.

2020 yılında internet alanında yaşanan en büyük olaylardan bir tanesi, Twitter'ın hacklenmesiydi. Dünya üzerindeki hemen herkes tarafından bilinen Elon Musk, Bill Gates ve Jeff Bezos gibi ünlü isimler ile Apple gibi kurumsal şirketlere ait resmi hesaplar üzerinden paylaşımlar yapan bilgisayar korsanları Twitter kullanıcılarından Bitcoin istemiş, yaklaşık yüz bin dolar para toplamışlardı. Olayın ardında ise Graham Ivan Clark isimli bir bilgisayar korsanı olduğu ortaya çıkmıştı.

O dönemlerde büyük bir infiale yol açan olaylar, bunlarla da sınırlı değildi. Yakalandıktan sonra hakim karşısına çıkarılan Clark'ın Zoom üzerinden gerçekleştirilen duruşmasında porno yayın yapılmış, bunun üzerine duruşmaya ara verilmek zorunda kalınmıştı. Şimdiyse bu davada sona gelindi. Mahkeme heyetiyle anlaşmaya varan bilgisayar korsanı, 3 yıl hapis cezası ile hapis cezasından sonraki 3 yıl da gözetim altında kalmayı kabul etti.

Saldırının yaşandığı gün 17 yaşında olan hacker, bir Twitter çalışanını kandırmış

Mahkeme evraklarında yer alan bazı bilgiler, söz konusu hack olayının nasıl gerçekleştirildiğine dair detaylar da sunuyor. Yapılan itiraflar ve elde edilen bulgulara göre saldırıyı gerçekleştirdiğinde 17 yaşında olan bilgisayar korsanı, bu iş için bir Twitter çalışanıyla irtibata geçmiş. Kendisinin de şirket bünyesinde çalıştığını söyleyen Clark, çalışanı kandırmayı başardıktan sonra yönetim portalına erişmiş, buradan da dünyanın en ünlü isimlerinin hesaplarından sahte paylaşımlar yaparak, Bitcoin toplamış.

Mahkeme heyeti, Clark ile yaptığı anlaşma kapsamında, genç bilgisayar korsanını 3 yıl hapse mahkum edecek. Ancak bu hapis cezası, muhtemelen askeri bir kamptaki hizmet olacak. 3 yıl sonunda şartlı tahliye edilecek olan Clark, bu süreçte kolluk kuvvetlerinin izni ve gözetimi olmadan bilgisayar kullanamayacak. Bakalım bu ceza, genç bilgisayar korsanına ders vermiş olacak mı.