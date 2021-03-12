Michigan Üniversitesi'nde geliştirilen Morpheus isimli çip, üç ay boyunca devam eden hacker saldırılarına başarıyla göğüs gerdi. Test amacıyla 3 ay boyunca 500'den fazla saldırının gerçekleştirildiği çip, elde ettiği başarıyla gelecekte karşımıza çıkacak güvenli ve 'hacklenemez' sistemler için ilk sinyalleri verdi.

Dijitalleşme ile birlikte karşımıza çıkan en büyük sorunlardan biri de siber güvenlik sorunu. Kötü amaçlı yazılımlar ve hacker saldırıları gibi bazı istenmeyen durumlar, bulut bilişim sistemlerinden bilgisayarlara, mobil cihazlardan sunuculara her şeyi risk altında bırakabiliyor. Tüm bu teknoloji ve sistemleri daha güvenli hale getirmek için pek çok çalışma yürütülüyor.

Bu konuda son yıllarda yürütülen önemli çalışmalardan biri ise geliştiren ekibin Morpheus ismini verdiği bir çip. Morpheus, en basit haliyle, anahtar kodları sistem çalışır durumdayken sürekli olarak rastgele değiştirmek için bir 'şifreleme ve dağıtma' yöntemi kullanıyor. Böylece hackerların sistemdeki açıkları bulmaları, bulsalar bile kullanarak saldırı gerçekleştirmeleri neredeyse imkansız hale geliyor.

3 ay boyunca siber güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirilen 500'den fazla saldırıyı başarıyla atlattı:

2019 yılından beri geliştirilmekte olan ve o günden bu yana epey yol alan Morpheus, test amaçlı olarak siber güvenlik uzmanları tarafından üç ay boyunca 500'den fazla saldırıya maruz kaldı. Bu saldırıların her birini sistemi korumayı başararak atlatan Morpheus, bu başarısıyla neredeyse hacklenemez olduğunu da kanıtlamış oldu. Tabii ki henüz bu kesin bir sonuç değil ancak Morpheus'u geliştiren ekip onu hacklemenin 'her göz açıp kapadığınızda değişen bir rubik küpü çözmeye çalışmak gibi' olduğunu ifade ediyor.

Morpheus'u geliştiren ekibin lideri olan Michigan Üniversitesi'nden Todd Austin, Morpheus'un bilgisayarları çözülemez bir bulmaca haline getirdiğini söylüyor. Aynı zamanda Morpheus'un daha güvenli sistemler için oldukça kritik olduğunu ifade eden Austin, konuyla ilgili açıklamasında "Geliştiriciler sürekli olarak kod yazıyorlar ve yeni kodlar olduğu sürece, yeni hatalar ve güvenlik açıkları da olacaktır. Morpheus ile, bir hacker bir hata bulsa bile, onu kullanmak için gereken bilgiler milisaniyeler içinde kaybolur. Bu belki de geleceğe dönük güvenli sistemlere en yakın olan şey'' diyerek durumu özetliyor.