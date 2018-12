Ubisoft, Yeni Far Cry Oyununu Duyurdu (Video)

Geçtiğimiz günlerde kısa bir video ile oyunculara geleceği müjdelenen Far Cry: New Dawn'dan ilk uzun video yayınlandı.

Ubisoft, tutan bir formülü devam ettirme konusunda ciddi anlamda takıntılı bir firma. Far Cry serisi açık dünya oynanışındaki temel elementleri koruyarak, kuple kuple anlatılan bir hikayeyle oyuncuların karşısına çıkıyor.

Elbette Far Cry 3'te Vaas'ın yarattığı infial sonrasında, bir de 'kafadan kontakt karakter' klişesi oturdu. Bu rolü ise bu oyunda çılgın kardeşler üstlenecek. Açıkçası Far Cry: New Dawn'ın bir devam oyunu olması ve post apokaliptik bir senaryoyu konu alması oldukça heyecan verici.

Hele hele Fallout 76'nın tam anlamıyla patladığı şu günlerde, post-apokaliptik atmosfere hasret kalan bünyelere ilaç gibi gelecektir. Dilerseniz vakit kaybetmeden sizleri yayınlanan video ile baş başa bırakalım. Unutmadan, Far Cry: New Dawn 15 Şubat'ta oyuncularla olacak ve Steam'deki ön sipariş bedeli 229 TL.