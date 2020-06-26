Ubisoft, bir süredir devam eden şirket içi cinsel saldırı iddiaları hakkında açıklama yaptı. Şirket, iddiaları araştırma konusunda yetersiz kaldığını kabul etti. Şirketin yöneticileri hakkında cinsel saldırı iddiaları bir süredir gündemde.

Fransız video oyun geliştiricisi ve yayıncısı Ubisoft, bir süredir dile getirilen şirket içi cinsel şiddet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Cinsel saldırı iddiaları şirketin marka yöneticisi Andrien Gbingie, hakla ilişkiler direktörü Stone Chin ve diğer ismi verilmeyen çalışanlara yönlendiriliyor. Bunun yanı sıra bu hafta içerisinde Assassin's Creed Valhalla'nın kreatif direktörü Ashraf Ismail, 'kişisel ilişkilerine odaklanmak' için görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifanın gerçek nedeninin Ismail'in yaşadığı bir ilişki olduğu öne sürülüyor.

Cinsel şiddet iddiaları üzerine açıklama yapan Ubisoft, bu iddiaları araştırmada yetersiz kaldığını kabul etti ve konu hakkında bundan sonra nasıl hareket edeceğine dair bir plan yayınladı. Şirket, bu iddialardan etkilenen herkeste özür dilerken ekipleri, oyuncuları ve camiası için kapsayıcı ve güvenli bir ortam yaratmaya olan bağlılığını tekrarladı. Şirket, iddialar hakkında şirket dışından uzman danışmanların da desteğiyle bir soruşturma başlattıklarını açıkladı. Soruşturmanın sonuçlarına göre gerekli disiplin önlemlerinin alınacağı da şirketin verdiği bilgiler arasında.

Gbingie, iddiaları reddetti:

Cinsel şiddet ithamlarına maruz kalanlardan Andrien Gbingie, hakkındaki iddialara Medium'da yazdığı bir yazı aracılığıyla cevap vermiş ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasını reddetmişti ancak Medium daha sonra yazının 'topluluk kurallarına uyup uymadığını denetlemek' amacıyla yayından kaldırıldığını duyurmuştu. Stone Chin ise kendine yönelik dile getirilen suçlamalar hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

Gbingie'ye yönelik suçlama, Kairos Media'nın deneyimli yöneticisi Kathryn Johnston'dan gelmişti. Johnston, Gbingie'yi cinsel saldırıyla suçlamıştı. Ubisoft'un Assassin's Creed ve For Honor oyunlarında görev yapan Gbingie'nin, endüstrideki bağlantılarını kullanarak Jonhston'a cinsel baskı uyguladığı ileri sürülüyor. Dahası Gbingie hakkındaki cinsel şiddet iddiaları yalnızca Kathryn Johnston'dan ibaret değil.

YouTuber ve eski Ubisoft geliştiricisi Jason Paradise da Johnston'ın iddialarına destek çıkarken eski Yogscast çalışanı Hannah Rutherford da Gbingie hakkındaki cinsel saldırı iddialarını başka kadınlardan da duyduğunu ve bu kadınlara inandığını söyledi. Stone Chin hakkındaki cinsel saldırı iddialarıysa Nutaku'dan Jay Acevedo ve John Sylvester'dan geldi.