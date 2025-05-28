Sony, bugün başlattığı Days of Play etkinlikleri kapsamında PlayStation Plus aboneliklerinde de kısa süreliğine indirime gitti. Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere tüm aboneliklerin yıllık satın alımlarında %33'e varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

Sony, bugün itibarıyla çok beklenen “Days of Play” etkinliklerini resmen başlatmıştı. Bu kapsamda binlerce PlayStation oyununda indirimler, PS Plus’a birbirinden güzel oyunlar gibi birçok oyuncuları sevindirecek gelişme yaşanıyordu. Buna ek olarak bir de PS Plus abonelikleri konusunda güzel bir haber geldi.

Şirket, PlayStation Plus aboneliklerinin yıllık versiyonlarına kısa süreliğine indirim yaptı. Yakın zamanda PS Plus’a zam geldiğini ve fiyatların çok uçtuğunu görmüştük. Bu indirim, bir nebze de olsa daha uygun fiyata almanıza imkân tanıyacak.

PlayStation Plus aboneliklerindeki indirim şu şekilde:

Paket (12 aylık) Normal fiyatı İndirimli fiyatı Essential 2.160 TL 1.728 TL (%20) Extra 3.645 TL 2.733 TL (%25) Deluxe 4.266 TL 2852,22 TL (%33)

Yukarıdan da görebildiğiniz üzere indirimler, yalnızca 12 aylık abonelik alımlarında geçerli. Essential’da %20, Extra’da %25, Deluxe’ta ise %33’lük bir indirim sunuyor. İndirim, 11 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İndirimden yararlanmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

PS Plus aboneliklerinin detayları için:

PS Plus'a eklenecek yeni oyunlar için: