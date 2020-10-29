30 yıldır hem havada hem karada kullanılabilen bir araba geliştirmeye çalışan Prof. Stefan Klein, amacına ulaşmaya çok yakın. AirCar isimli bir araç üreten profesör, bu aracın hem havada hem de karada kullanılmasını sağladı. Sadece 3 dakikada uçak haline gelebilen araba, havacılık protokollerini de karşılıyor.

Slovakya merkezli "Klein Vision" isimli bir Ar-Ge şirketinin kurucusu olan Prof. Stefan Klein, yaklaşık 30 yıldır oldukça etkileyici bir proje üzerinde çalışıyor. Klein'in bu projesi, zaman zaman filmlerde karşımıza çıkan bir uçabilen arabayı amaçlıyor. Hem havada hem de karada kullanılabilen arabalar hala pek çok kişi için rüya olsa da profesör, projesinin yavaş yavaş sonuna gelmiş gibi görünüyor.

Klein, tasarladığı uçan aracına "AirCar" ismini verdi. 1.100 kilogramlık araç, iki yolcu kapasitesine sahip ve 200 kilogramlık ek yük taşıyabiliyor. BMW tarafından üretilmiş 140 beygirlik bir motoru bulunan AirCar, Klein'in açıklamalarına göre 1.000 kilometrelik menzile sahip. Üstelik 300 metre mesafede kalkış yapabilen aracın havadaki hızı, saatte 200 kilometreye ulaşabiliyor.

Hem karada hem de havada gidebilen AirCar, işte böyle görünüyor

Sadece 3 dakikada uçak haline gelebilen AirCar, rastgele tasarlanan bir ürün değil. Araç, tüm havacılık parametrelerine uygun olarak çalışıyor. AirCar'ın test uçuşlarını da gerçekleştiren profesör, aracın tüm "Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı" (EASA) yönetmeliklerine uygun olarak geliştirildiğini ve önümüzdeki 6 ay içerisinde de sertifika alacağını söylüyor.

Klein Vision isimli şirketin kurucu ortaklarından olan Anton Zajac, AirCar'la ilgili bazı açıklamalarda bulundu. AirCar'ın hava ve kara koşullarına uygun olduğunu söyleyen Zajac, aracın trafik sorunu için kesin bir çözüm olacağını söylüyor. AirCar'la varış noktasına ister havadan ister karadan gidilebileceğini söyleyen Zajac, bu aracı kullanacak kişilerin ister AVM'ye isterlerse de golf sahalarına gidebileceklerini ifade ediyor.

AirCar'ın hayal ürünü bir araç olduğunu düşünüyorsanız, yanıldığınızı söyleyebiliriz. Çünkü Profesör Klein, aracın talibinin olduğunu söylüyor. Yani araç, muhtemelen tüm detaylarıyla hazır olduğu an satılacak. Ancak şirket, şu an için bu aracın fiyatına ilişkin bir açıklama yapamıyor. AirCar'ın fiyatı, muhtemelen tamamlandıktan sonra belli olacak.

Bu arada, AirCar'ın EASA yönetmeliklerine uygun olduğunu söylemiştik. Bu bağlamda AirCar'ı kullanmak için, sadece otomobiller için alınmış bir sürücü belgesi yeterli olmayacak. Klein, aracı uçurmak isteyen tüketicilerin pilot lisansına da sahip olmaları gerektiğini ifade ediyor. Ancak her iki belgeye de sahip olan tüketiciler, AirCar'ı hem karada hem de havada kullanabilecekler.

İşte AirCar'la gerçekleştirilen son test uçuşu