ABD'ye ait C-17 tipi bir nakliye uçağında çekilen ve 640 civarı Afgan'ın bulunduğu fotoğraf, tüm dünyada sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayla ilgili ABD'den açıklama gelirken, bazı iddialara göre uçakta 640 civarı değil, en az 800 kişi bulunuyordu.

Dün sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Taliban kontrolü altına giren Afganistan'dan kaçmaya çalışan insanların uçaklara tutunduğundan ve bazılarının metrelerce yüksekten düştükten sonra öldüklerinden bahsetmiştik. Bugün, o görüntülerde yer alan ve Katar'a giden C-17 tipi nakliye uçağının içinden bazı görüntüler paylaşıldı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflar, adeta tarihte geçmiş durumda.

Sizlerle az sonra paylaşacağımız fotoğrafta, C-17 tipi uçağın içerisindeki tam 640 Afgan'ın bir bölümünün görüntüsü yer alıyor. Sektör uzmanları, bunun C-17 uçaklar için neredeyse bir rekor olabileceğini söylüyor. Aslında uçuş da 640 kişinin tahliyesi için programlanmamıştı. ABD'li bir yetkilinin yaptığı açıklamalara göre Kabil Havalimanı'na akın eden sayısız Afgan, uçağı görür görmez binmek için saldırmış ve hiçkimse, bu yoğunluğa engel olamamış.

İşte tarihe geçen o görüntü:

Defans One isimli internet sitesine demeç veren ABD'li yetkili, mültecileri uçaktan indirmek yerine uçak kapasitesinin bu yükü kaldırabilecek kapsitede olduğu için hareket etmeye karar verdiklerini söylüyor. Bu arada, 640 sayısının da net olmadığını, yapılabilen tespitlerin bu yönde olduğu ifade ediliyor. İddialar, doğru sayının 800'den fazla olduğu yönündeyse de yetkililer, yaklaşık 640 demekle yetiniyorlar. Aynı tip uçak, 2013 yılında Filipinler'de benzer bir görev üstlenmiş ve 670 kişiyi taşıyarak büyük bir rekora imza atmıştı...

Afganistan'da yaşanan olay, sosyal medyanın gündemi haline geldi. Zaten tüm dünyanın gözü kulağı Afganistan'dayken servis edilen görüntüler, pek çok kesim için dehşet vericiydi. Özellikle de Türkiye'deki kullanıcıların çok büyük bir bölümü ise yaşanan olayın şeriat korkusu olduğunu, sırf bu yüzden bile Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyorlar.

İşte sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar