Uçakların Kanadına Tutunarak Kaçmaya Çalışan Afganlar

Taliban'ın kontrolü altına giren Afganistan'dan kaçış devam ediyor. Süreçle ilgili olarak gelen son görüntülerse insanın kanını donduracak türden. Zira bazı Afganlar, ülkeden kaçmak için uçakların kanatlarına tutuyorlar. Gelen görüntülerde metrelerce yüksekten düşen insanlar yer alıyor.

Afganistan'da yıllardır devam eden iç savaş, Radikal İslamcı örgüt Taliban'ın yaptığı harekatlarla yeni bir boyut kazanmış durumda. Artık Afganistan'da bir savaştan bahsetmek pek de mümkün değil. Zira örgüt, ülkenin neredeyse tamamını kontrol altına aldı. Hükümet çaresiz kalmış durumdayken Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.

Afganistan'da yaşanan gelişmeler, başta ülkede yaşayan insanları tedirgin ediyor. Zira Taliban'ın alabileceği radikal kararlar, bu ülkede zaten zorda olan yaşamı imkansız hale getirebilir. Hal böyle olunca da Afganlar, akın akın kaçıyorlar. Şimdiyse bu kaçışla ilgili kan donduran görüntüler yayınlandı. Bazı insanlar, kalkan uçakların kanadına tutunarak Afganistan'ı terk etmeye çalışırken görüntülendi.

Bazı insanlar metrelerce yüksekten boşluğa düşerek yaşamını yitirdi:

Gündem Ortadoğu isimli Twitter hesabı tarafından servis edilen iki video, Afganistan'dan kaçmaya çalışan insanların nasıl ölüme gittiklerini gözler önüne seriyor. Çekilen görüntülerde bir nakliye uçağının kanadına tutunmuş sayısız kişi görünüyor. Üstelik bu kişilerden bazıları, uçak metrelerce yüksekteyken daha fazla tutunamayarak kendilerini boşluğa bırakıyorlar. Görüntülerde birkaç kişinin düştüğüne sahip olsak da kanada tutunmaya çalışan herkesi aynı sonun beklediğini rahatlıkla dile getirebiliriz.

Edinilen bilgilere göre uçak kanadına tutunarak Afganistan'dan kaçmaya çalışanların birkaç tanesi hayatını kaybetmiş durumda. Diğerlerinin akıbeti ile ilgili hiçbir bilgi ise ne yazık ki yok. Bu insanların nakliye uçağında yer bulamadıkları için böyle bir yönteme başvurdukları ifade ediliyor. Afganistan, önümüzdeki saatlerde bunlar gibi çok sayıda olaya ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

İşte uçak kanadında kaçışın kan donduran görüntüleri