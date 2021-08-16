Afganistan günümüzün en geri kalmış ülkelerinden biri. Taliban'ın ülkede hakimiyet kurması nedeniyle insanlar ülkeyi terk ederken korkunç görüntülere tanıklık ediyoruz. Oysa bir zamanlar Afganistan neredeyse laik ve modern bir ülke olmak üzereydi.

Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlık besleyen Afganistan Kralı Amanullah Han, Atatürk'ün Türkiye'yi laikleştirmesini örnek alarak Afganistan'da inkılaplar yapmak istedi fakat ne yazık ki başarılı olamadı.

"Gazi Paşa'yı ağabeyim diye tanırım. Onun yolunda gitmek isterim" diyen Amanullah, Atatürk ile iletişim halinde olsa da bazı konularda yeterince güçlü bir lider olamadığı için bir Atatürk olamadı.

Twitter kullanıcısı Con Sinov @lordsinov'un; Hasan Rıza Soyak'ın Atatürk'ten Anılar, Fahrettin Altay'ın 10 Yıl Savaş ve Sonrası, Arı İnan'ın Tarihe Tanıklık Edenler, Aliye Yılmaz'ın Amanullah Han’ın Islahatları ve Atatürk adlı kitaplarından derlediği bilgilerle oluşturduğu flood'ı okurken Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygınız bir kez daha artacak.

İşte Afganistan'ın hazin öyküsü...

Sadece ülkesine değil, başka topraklara da yardım edebilen bir lider.

Atatürk'ü rol model alan bir liderdi.

Hızla inkılapları uygulamaya başlamıştı.

Fahrettin Altay endişelenmekte haklıydı.

Atatürk uyarmıştı fakat...

Amanullah ne yazık ki fazla aceleci davranıyor.

Bir Atatürk kolay gelmiyor.

Sovyet-Afgan Savaşı sonrası başlayan çöküş ve Taliban'ın tohumları.

Modern bir ülke olmalarına ramak kalmıştı.

Atatürk, onu tekrar ağırladı.

Aslında bu hikaye, "Atatürk olmasaydı başımıza neler gelirdi?" sorusunun bir cevabı. Umarız ki değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Belki yakın bir dönemde olması zor fakat bir gün Afgan halkının da laik bir hayata kavuşacağına inanıyoruz.