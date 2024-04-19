Uçakların yakıt deposunun nerede bulunduğunu hiç merak ettiniz mi? Muhtemelen birçoğumuz uçağın arka bölümünde yer aldığını düşünmüşüzdür ancak sanılanın aksine yakıt deposu kanatlarda bulunuyor!

Normalde araçlarımızda yakıt deposu, aracın arka bölümünde bulunur. E insan hâliyle ister istemez uçaklarda da aynıdır diye düşünebiliyor.

Ancak uçaklarda yakıtı, kafalarının estiği yere göre depolayamıyorlar çünkü performansı önemli derecede etkiliyor!

Tarih boyunca mühendisler, en iyi verimi sağlamak adına yakıtı uçağın değişik yerlerine koymuşlar.

Tahmin edersiniz en iyi verimlilik kanat bölümünden sağlanmış. Kanatlar meselesi ise biraz daha ilginç. Uçak kanatları, hava akımı yüzünden oluşan çeşitli kuvvetlere maruz kalıyor ve istenmeyen titreşimlere yol açabiliyor.

Bu titreme bazen o kadar şiddetli olabiliyor ki kanadın hasar görmesine hatta çökmesine neden olabiliyor.

Kanatlar içindeki yakıt tankları ise bu titremeyi azaltmada bayağı bir işe yarıyor çünkü yakıtın ağırlığı, kanada ekstra bir sertlik kazandırıyor.

Bir diğer önemli nokta ise ağırlık merkezi.

Kanat içindeki yakıt tankları, ağırlık merkezini uçuş boyunca sabit tutmaya yardımcı oluyor. Eğer yakıt uçağın ön veya arka kısmında depolansaydı, yakıt tükenirken uçağın dengesi bozulurdu.

Bu yüzden uçuş sırasında ilk önce merkez tanktaki yakıt kullanılıyor, sonrasında ise kanatlardaki yakıt.

Yakıtı kanatlara koymak, daha fazla yolcu veya kargo taşıma imkânı sağlıyor.

Ayrıca acil durumlarda yakıtın gövdeden uzakta yani kanatlarda depolanması çok daha güvenli.

Kanatlar, aslında uçağı havada tutan kaldırma kuvvetini sağlıyor. Ancak bu kuvvet, aynı zamanda kanatlara bir yük de bindiriyor.

Kanatlar içindeki yakıt, bu yükü hafifletmeye yardımcı oluyor çünkü yakıt, kanatların daha az yüksekliğe çıkmasını sağlıyor. Motorların kanat altına monte edilmesi de bu stresi azaltıyor.

Kısacası uçaklarda kanatlar, sadece uçuş için değil aynı zamanda yakıt depolama için de mükemmel bir yer.

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