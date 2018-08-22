Havada ya da karada fark etmez, insanların zengin olmak üzerine kurdukları en büyük beklentilerden birisi de pahalı araçlara sahip olmaktır. Limuzinler, jetler ve spor arabalar bu hayallerin tam da merkezinde olurlar. Peki size fazla paradan sıkılan birilerinin bir jeti limuzine çevirdiğini söylesek?

Otomotive merakınız varsa, dünyayı sarsan konsept otomobillerin ne denli uçuk tasarımlara sahip olduğunu bilirsiniz. Son yıllarda fazlasıyla beklentileri yükselten uçan araba sektöründe de önemli gelişmeler yaşanıyor. Pek çok şirket, kendi uçan araba modelini geliştirerek satışa sunmaya hazırlanıyor. Hatta Uber, uçan araba trafiğinin esaslarını belirleyecek kontrol sistemleri üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Tüm bu gelişmelerin ortasında inovasyon mantığının ters çalıştığı insanlar da yok değil.

Bugüne kadar arabalara takılan jet motorlarını görmüş olabilirsiniz, ancak doğrudan arabaya dönüştürülen bir jet gördüğünüzü düşünmüyoruz:

Illinois merkezli şirket Jetsetter, birkaç gün önce Dallas'ta düzenlenen fuarda son limuzinini tanıttı. Bu limuzinin geçmişte bir jet olması ve kanatlarının sökülüp tekerleklerin takılması, oldukça ilginç bir manzarayı ortaya çıkarmış. Fikrin orijinali, 2006 yılında bir araya gelen Dan Harris ve Frank DeAngelo’ya ait.

Araç içinde ışıklandırma sistemleri, hoparlörler, ekranlar ve pek çok kişinin sığabileceği iç mekan da var. Ön tarafta ise muhtemelen pilotluk yapmış olacak bir şoför için tek kişilik koltuk bulunuyor.

Güçlü jet motorlarını gerçek trafikte kullanmak son derece sakıncalı olacağından, uçağa sonradan günümüzün en güçlü motorlarından birisi olan V8 yerleştirilmiş durumda.

Limo-Jet adı verilen ilginç aracın görüntüleri hemen aşağıda: