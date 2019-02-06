Uçan Sincapların Pembe Parladığı Ortaya Çıktı

Bilim insanlarının yeni keşfine göre uçan sincap türleri, rengini pembeye çevirebiliyor.

Uçan sincapları hepimiz biliyoruz. Rengi pembeye dönen uçan sincaplar ise doğada var olan canlılardan çok Pixar animasyonlarından fırlamışa benziyorlar.

Bu uçan sincapların doğal renkleri pembe değil. Geceleri, mor ötesi ışık altında bakıldığında bu canlılar pembe renkli gözüküyorlar. Uçan sincapların pembe renkli mor ötesi ışıkla parlaması da türün bütün bireylerinde gözlemlenmiyor.

2017 yılının bahar aylarında, Wisconsin’deki Northland Koleji’nden profesör Jon Martin, hangi bitki, yosun ve otların floresan ışık yaydıklarını keşfetmek amacıyla bahçesini mor ötesi fenerle incelerken garip bir şey fark etti. Bahçesindeki uçan sincaplar pembe renkte parlıyordu.

O dönemde Northland’de okuyan Allison Kohler’den bu durumun sebebini araştırmasını isteyen profesör Martin’in öğrencisi, ilginç bir keşifte bulundu.

Allison Kohler, “Bazı türler oldukça parlak bir pembeyken, bir sincap hiç parlamadı. Bu tek sincap dışındaki bütün sincaplar belli derecelerde parladılar.” diyor.

Ekip hem doldurulmuş hem de canlı pek çok uçan sincabı inceledi. Sonuç olarak ABD’deki her üç uçan sincap türü de mor ötesi ışıkta parlıyor, pembe renk ise bu türe özel.

Bitkilerden böceklere ve kurbağalara kadar pek çok canlı türü florasan ışıklar yaymalarına rağmen, memelilerde bu parlamanın sebebinin incelendiği çok fazla çalışma yok. Bilim insanları bu parlamanın sebebi olarak canlıların iletişim kurma çalışmalarını görüyor.

Araştırmayı gerçekleştiren Kohler, bu keşif sayesinde türler arasında iletişim hakkında daha fazla bilgi elde edebileceklerine inanıyor.