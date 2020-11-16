PS5 Alamayanlara Dev Hizmet: Ücretsiz PS5 Simülatörü

Alex Grade isimli bir geliştirici, PlayStation 5 alamayanlar için kendi kutu açılışlarını yapabilecekleri bir PS5 simülatörü geliştirdi. Kapımıza gelen konsolu almakla başladığımız bu oyunda, konsolu paketinden çıkarıp kurmaya çalışıyoruz.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, uzun bir bekleyişin ardından nihayet bu hafta içerisinde ülkemizde piyasaya sürülecek. Yeni nesil konsollar için heyecanlı olsak da 8.299 TL'lik etiket fiyatını duyduktan sonra birçoğumuzun hevesinin kursağında kaldığı söylenebilir.

Üstelik parayı bir şekilde denkleştirip PlayStation 5'i satın almak da yetmiyor: Diğer önemli sorunlar arasında yeni nesil konsolda oynanacak yeni nesil oyunları satın almak, 4K destekli yeni bir monitör almak ve yeni bir ses sistemi kurmak gibi uzunca bir liste bulunuyor. Bunların fiyatının da konsol fiyatından pek aşağı kalır yanı olmadığını hatırlatalım. Peki, tüm bu konsol ve oyunlara tek kuruş bile harcamadan PlayStation 5 deneyimini yaşamak nasıl olurdu?

PlayStation 5 alamayanların imdadına yetişen hizmet: PlayStation 5 Simulator

Alex Grade tarafından geliştirilen PS5 Simulator, oyunculara kendi PlayStation 5'lerinin kutu açılışını yapma imkânı sunuyor. Hand Simulator'dan da hatırlayacağınız tarzda bir simülasyon oyunu olan PS5 Simulator'da yapmamız gereken şey ise etraftaki öğeleri kullanarak PlayStation 5'i kutusundan çıkarıp kurmak.

10-15 dakikalık kısa bir oyun deneyimi vadeden bu oyunda işe kapımıza gelen konsolu almakla başlıyoruz. Sonrasında çevredeki öğeleri kullanarak kutuyu açıyoruz ve ardından kabloları televizyona bağlıyoruz.

947 MB dosya boyutuna sahip olan oyunda yapabileceklerimiz ne yazık ki bu kadarla sınırlı. Elbette, gerçek bir PlayStation 5'in yerini tutmaz ancak yine de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız buradaki bağlantıyı kullanarak PS5 Simulator'ı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.