Yapay zekâ araçları ile fotoğraf düzenlemek çok kolay hâle geldi. Biz de bu içeriğimizde ücretsiz bir şekilde fotoğraf düzenleyebileceğiniz en iyi yapay zekâ uygulamalarına bakıyoruz.

Yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmelerle artık fotoğraf düzenlemek çok daha kolay hâle geldi. Artık kullanıcılar, hiçbir düzenleme bilgisi olmadan yapay zekânın yardımıyla görselleri kolayca istedikleri şekilde düzenleyebiliyor. Peki fotoğraf düzenlemek için kullanabileceğiniz en iyi yapay zekâ araçları neler?

Bu içeriğimizde yapay zekâ araçları yoluyla tamamen ücretsiz bir şekilde fotoğraf düzenlemenize imkân tanıyan uygulamalara ve araçlara bakacağız. Eğer herhangi bir ücret vermeyip görselleri düzenlemek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdan bu araçlara ulaşabilirsiniz.

Fotoğraf düzenlemek için kullanabileceğiniz ücretsiz yapay zekâ araçları

Pixlr

Google Fotoğraflar

Remini

Fotor

Canva

Lensa

Photoroom

Adobe Photoshop

Pixlr

En popüler ücretsiz fotoğraf editörlerinden biri olan Pixlr, tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu araçta yapay zekâyla arka plan kaldırmadan hızlı düzenleme modlarına, yapay zekâ destekli kesme aracından obje kaldırmaya kadar birçok farklı yapay zekâ destekli özelliğe ulaşabiliyorsunuz.

Kullanımı en kolay fotoğraf düzenleme araçlarından biri olarak nitelendirebileceğimiz Pixlr’ın ücretsiz versiyonunda 3 görsel kaydetme hakkınız var. Ancak sürekli gizli sekmeden açtığınızda bu hakkınız sıfırlanıyor. O yüzden her hakkınız dolduğunda gizli sekme açarak sınırsız şekilde kullanabilirsiniz. Pixlr’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Google Fotoğraflar

Google’ın genelde yedekleme için kullandığımız Fotoğraflar uygulaması da yakın zamanda yapay zekâ destekli özellikler kazanmaya başladı. Üstelik bunların çoğunu ücretsiz olarak sunuyor. Magic Editor düzenleme, Magic Eraser ile arka plan ve obje silme, fotoğrafların ışığını, kalitesini iyileştirme gibi birçok özellik tüm kullanıcılara tamamen bedavaya sunuluyor. Google Fotoğraflar’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Remini

Bir başka çok popüler fotoğraf uygulaması Remini da rakipleri gibi yapay zekâ özellikleriyle donatıldı. Remini’ın ana odağı fotoğraf düzenlemeden çok kalite artırmaya yönelik diyebiliriz. Portre netleştirme, video kalitesi artırma, eski fotoğrafları daha kaliteli hâle getirme gibi özellikleri var. Ayrıca yapay zekâyla görsel de oluşturabiliyorsunuz. Remini’ı tamamen ücretsiz bir şekilde deneyebiliyorsunuz. Remini’ya buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Fotor

Android, web ve iOS üzerinden erişebileceğiniz Fotor, en kolay kullanıma sahip ve güvenilir fotoğraf düzenleme uygulamalarından biri. Fotor’da çok fazla yapay zekâ özelliği de kullanıcılara sunuluyor. Yüksek kaliteli görseller, görsel oluşturma, arka plan kaldırma, hazır şablonlarla sosyal medya görseli üretme gibi özellikleri var.

Fotor’a isteyenler tamamen ücretsiz şekilde ulaşabiliyor. Ancak ücretsiz kullanımda tüm özelliklerde sınırlamalar var. Maalesef görsellere filigran da ekleniyor. Eğer bunları istemiyorsanız ve daha gelişmiş özelliklere ulaşmak istiyorsanız Pro veya Pro+ abonelikler gerekiyor. Fotor’a buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Canva

Tasarm deyince herkesin aklına ilk gelen uygulamalardan biri olan Canva, kesinlikle fotoğraf düzenleme ile uğraşanların kullanması gereken bir uygulama. Özellikle de tasarım deneyimi olmayanlar için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Yapay zekâ özellikleri de bu konuda size çok yardımcı oluyor. Yapay zekâyla tasarımlar ve deneyimler oluşturma, Magic Edit ile görsellerde nesne ekleme veya kaldırma, arka plan silme gibi birçok özellik sunuluyor. Ücretsiz şekilde kullanabildiğinizi de ekleyelim. Gelişmiş özellikler için ise abonelik gerekiyor. Canva’ya buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Lensa

Lensa, görsellerinizi istediğiniz hâle getirmede oldukça başarılı bir yapay zekâ destekli araç olarak karşımıza çıkıyor. Nesne kaldırma, filtre ve efektler, fotoğraflardaki gözlerin iyileştirilmesi, arka planı düzenleme, dikkat dağıtan kısımları silme, avatar oluşturma gibi birçok yapay zekâ destekli özelliği var.

Lensa AI’ı diğer uygulamalar gibi ücretsiz bir şekilde deneyip görsellerinizi yapay zekâyı kullanarak düzenleyebiliyorsunuz. Ancak bunda da gelişmiş özelliklere erişmek için ücret ödemek gerekiyor. Yine de bedava versiyonun işinizi göreceğini söyleyebiliriz. Lensa AI’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Photoroom

Özellikle e-ticaret gibi uğraşları olanlar için iyi bir tercih olabilecek Photoroom, yapay zekâyı kullanarak görsel düzenlemenize imkân tanıyor. Arka planı kaldırma, arka plan değiştirme, ürün görselleri oluşturma, kalite iyileştirme, görselleri genişletme, parlaklık artırma, yapay zekâyla metin oluşturma, sanal insan modelleriyle ürün tanıtımı yapma gibi öne çıkan özellikleri var. Gelişmiş özellikler için ücretli abonelik gerekiyor ancak ücretsiz versiyonda da birçok özelliğe erişebiliyorsunuz. Photoroom’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Adobe Photoshop’u da 7 günlüğüne deneyebilirsiniz

Tabii ki fotoğraf düzenleme deyince zirvede tek bir isim var: Adobe Photoshop. Photoshop için normalde ücret ödemeniz gerekiyor ancak biz yine de ekleyelim dedik. Çünkü Adobe, kullanıcılara 7 günlük deneme süresi sunuyor. Ücretsiz bir şekilde 7 gün denedikten sonra iptal edebiliyorsunuz.

Ücretsiz sürümde görselleri yapay zekâyla doldurma, genişletme, arka plan oluşturma, akıllı filtreler, arka plan kaldırma, nesne kaldırma, görsel üretme gibi birçok avantajlı özelliğe ulaşabiliyorsunuz. Adobe Photoshop’a buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz şekilde ulaşabileceğiniz yapay zekâ fotoğraf düzenleme araçlarına baktık. Yapay zekâ, fotoğraf düzenleme sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha yaratıcı ve hızlı sonuçlar almanızı da sağlıyor. Eğer sizin de eklemek istediğiniz uygulamalar varsa yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.