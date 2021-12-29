Ülkemizde UYAP tarafından kullanıldığı için adını sık sık duyduğumuz, optik medyalarda kullanılan UDF dosyasını açmak her zaman düşündüğünüz kadar kolay olmayabilir. Gelin UDF dosyası nedir, nasıl açılır sorularını yanıtlayalım ve UYAP Editör uygulaması nasıl kullanılır tüm detaylarıyla görelim.

Bugün dijital dünyada dosyaları saklamak için kullanılan yüzlerce farklı format biçimi var. Eğer bu konular üzerinde özel çalışmalar yapmıyorsanız her geçen gün yeni bir tanesini duymanız ve ne yapacağınızı bilmemeniz normal. Bunlardan bir tanesi de UDF dosyasıdır. Aslında biz UDF dosyası nedir biraz hakimiz, çünkü bu dosya formatı ülkemizde UYAP tarafından kullanılmaktadır.

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi tarafından kullanılan UDF dosya formatı aslında optik medya sürücüler tarafından kullanılmaktadır. Bu tür bir dosyanın içeriğinde çoğu zaman bir döküman bulunur. Ancak kötü amaçlı yazılım barındırmak için de ideal bir dosya formatıdır. Yani biraz karışık. Gelin UDF dosyası nedir, nasıl açılır yakından inceleyelim ve UYAP Editör uygulaması nasıl kullanılır görelim.

UDF dosyası nedir?

Universal Disk Format, kısaca UDF, Türkçesi ile Evrensel Disk Biçimi; CD ve DVD gibi optik medya sürücülerinde bulunan dosyaların tanımlanmasını sağlayan bir dosya formatıdır. Excel tarafından oluşturulabildiği için Excel User Defined Function File yani Excel Kullanıcı Tanımlı İşlev Dosyası olarak da kabul edilmektedir.

UDF dosyası, ISO/IEC 13346 standardına göre oluşturulur. Genel olarak tekrar yazılabilir özelliğe sahip optik medyalarda kullanılır. UDF, Optical Storage Technology Association kısaca OSTA tarafından geliştirilmiş ve desteklenmektedir.

Ülkemizde pek çok kişinin bu dosya formatını biliyor olmasının nedeni ise UDF dosya formatının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kısaca UYAP tarafından kullanılıyor olmasıdır.

UDF dosyası nasıl açılır?

UDF formatında bir dosyanın içinde çoğu zaman bir döküman bulunur. Hatta bu döküman bizzat Excel programı üzerinden hazırlanmış olabilir. Bu nedenle bu tür bir dosyayı öncelikle Excel ile açmayı deneyin. Eğer görüntüleyemiyorsanız aşağıdaki uygulamalardan size en uygun olanı kullanarak UDF dosyasını açmayı deneyebilirsiniz;

CD yazmanın effanesi Nero Burning ROM

Yüzlerce dosya formatı destekleyen PeaZip

En popüler arşivleyicisi 7-Zip

Temel metin dosyalarını görüntülemek için Not Defteri

UYAP tarafından geliştirilen UYAP Editör

UYAP Editör ile UDF dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan UYAP Editör internet sitesini açın.

Buradan UYAP Editör internet sitesini açın. Adım #2: İşletim sisteminize uygun bir UYAP Editör versiyonunu cihazınıza indirin.

İşletim sisteminize uygun bir UYAP Editör versiyonunu cihazınıza indirin. Adım #3: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #4: UDF dosyasını UYAP Editör uygulamasında açın.

UDF dosyasını UYAP Editör uygulamasında açın. Adım #5: Dilerseniz bu uygulamayı UDF dosyasının açılışı için varsayılan olarak kaydedebilirsiniz.

Dilerseniz bu uygulamayı UDF dosyasının açılışı için varsayılan olarak kaydedebilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

UYAP Editör ile UDF dosyası açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. UYAP Editör uygulamasının Windows, MacOS, Pardus, Debian, Android ve iOS işletim sistemlerine uygun versiyonları bulunuyor.

Android ya da iOS işletim sistemine sahip bir mobil cihaz kullanıyorsanız UYAP Döküman Editör mobil uygulamasını indirip yukarıdaki adımları izleyerek mobil cihazınızda da UDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

UDF dosyasını PDF’e dönüştürme işlemi:

Adım #1: Buradan UYAP Editör internet sitesini açın.

Buradan UYAP Editör internet sitesini açın. Adım #2: İşletim sisteminize uygun bir UYAP Editör sürümünü cihazınıza indirin.

İşletim sisteminize uygun bir UYAP Editör sürümünü cihazınıza indirin. Adım #3: Kurulumu tamamlayın.

Kurulumu tamamlayın. Adım #4: UDF dosyasını UYAP Editör uygulamasında açın.

UDF dosyasını UYAP Editör uygulamasında açın. Adım #5: Üst araç çubuğunda bulunan PDF Olarak Kaydet Butonuna tıklayın. ODT formatında kaydetmek için ODT Olarak Kaydet butonuna tıklayın. DOC formatında kaydetmek için DOC Olarak Kaydet butonuna tıklayın.

Üst araç çubuğunda bulunan PDF Olarak Kaydet Butonuna tıklayın. Adım #6: Dosyanın kaydedileceği hedef klasörü seçin.

Dosyanın kaydedileceği hedef klasörü seçin. Adım #7: İşlem tamam.

UDF dosyasını PDF’e dönüştürme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Her zaman olmayabilir ancak bir UDF dosyasını PDF dosyasına dönüştürdüğünüz zaman döküman içeriğinde kaymalarla karşılaşabilirsiniz. Önemli dosyalar üzerinde dönüştürme işlemi yapmadan önce yedekleme yaptığınızdan emin olun.

UDF dosyası hakkında dikkat etmeniz gerekenler:

UDF dosyaları temel olarak döküman, yazılım komutu gibi içeriklere sahip olurlar. Özellikle Excel programı üzerinden hazırlanmış UDF dosyaları, kötü amaçlı yazılım komutlarını taşımak için biçilmiş kaftandır. Bu nedenle güvenilir olmayan kaynaklardan ya da tanımadığınız bir e-posta adresinden böyle bir dosya edindiyseniz dikkatli olmalısınız.

Bazen UDF dosyaları ne yaparsanız yapın açılmaz. Eğer bu dosyayı açmak için yukarıdaki tüm alternatif programları kullandıysanız ve buna rağmen bir sonuç alamadıysanız dosya hatalı olabilir. Dosya formatının UDF olduğundan emin olun çünkü sık sık DUF, DAZ ve UFI formatlarıyla karıştırılır.

UYAP tarafından kullanıldığı için adını sık sık duyduğumuz UDF dosyası nedir, nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve UYAP Editör nasıl kullanılır adım adım tüm detaylarıyla anlattık.