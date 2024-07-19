EA Sports FC 25, Fenerbahçe ve Galatasaray ile Ortaklık Kurdu

Electronic Arts, Fenerbahçe ve Galatasaray ile EA Sports FC 25 için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Electronic Arts, büyük merakla beklenen yeni futbol oyunu EA Sports FC 25’i geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuş ve ilk fragmanı bizlerle buluşturmuştu. Şimdi ise FC 25 hakkında ülkemizdeki oyunseverleri mutlu edecek bir gelişme yaşandı.

EA tarafından yapılan açıklamaya göre Electronic Arts, Türkiye’nin en büyük takımlarından Fenerbahçe ve Galatasaray ile iş birliğine gitti.

Detaylar yakında açıklanacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hem Galatasaray hem Fenerbahçe ile yapılan ortaklığın takımların taraftarları olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ve futbolseverlere eşsiz bir EA Sports FC25 deneyimi yaşatacağı ifade edildi. Taraftarların EA Sports FC 25’teki yeni özelliklerin tadını çıkararak kulüpleriyle aralarındaki bağı güçlendirebilecekleri de eklendi.

Electronic Arts, her iki takımla da yapılan ortaklık hakkında başka bilgi paylaşmadı. Detayların önümüzdeki dönemde açıklanacağı belirtildi. Yani taraftarların gerçekleştirilecek ortak aktivasyonlar ve heyecan verici gelişmeleri beklemesi gerekiyor. Ancak her iki takımın da stadyumları ve oyuncu yüzleri gibi şeylerin ortaklık kapsamında karşımıza çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Fenerbahçe ortaklığı için paylaşılan video:

Galatasaray ortaklığı için paylaşılan video:

EA Sports FC 25 hakkındaki tüm detaylar için: