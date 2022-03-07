Ukrayna'nın Savaştan Önceki ve Sonraki Hali [GALERİ]

7 Mart 2022 tarihi itibarıyla 12. gününe giren Ukrayna - Rusya savaşı, Ukrayna'da pek çok yerleşim yerinin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Bu küçük galeri içeriğimizde de Ukrayna'nın savaştan önceki ve sonraki halini sizlere sunduk.

23 Şubat’ı 24 Şubat’a bağlayan gece yarısında Rusya, uzun zamandır hazırlandığı Ukrayna toprakları içindeki ‘operasyonuna’ başladı. Batı dünyasının işgal olarak gördüğü, Rusya’nın Ukrayna’nın ‘bağımsızlığını sağlamak’ için gerçekleştirdiğini söylediği bu savaşta her iki taraftan da şu ana kadar binlerce asker hayatını kaybetti.

Tüm dünyayı her açıdan etkileyen bu savaş, henüz ikinci haftasını bile doldurmamışken doğalgaz, altın ve petrol fiyatlarında peşi sıra rekorlar görmemize neden oldu. Fakat tüm bunların da ötesinde savaşın yaşandığı Ukrayna, artık tanınmaz bir hale geldi. Rusya’nın bombaladığı yerleşim birimlerinin savaştan önceki hali ve sonraki hali, yalnızca 12 gün süren bir savaşın bile ne kadar yıkıcı olabileceğinin en büyük göstergesi oldu.

İşte Ukrayna'nın savaştan önceki ve sonraki halini gösteren görüntüler: