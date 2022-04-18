Ukraynalı Asker, Kurşun Telefonuna Saplandığı İçin Kurtuldu

Reddit'te paylaşılan ve kısa sürede internete yayılan bir video, bir Ukraynalı askerin göğsüne isabet eden bir kurşunun akıllı telefona saplanmasıyla hayatta kaldığını ortaya çıkardı.

Bugüne kadar dünyanın pek çok noktasında cepte bulunan telefonların ya da herhangi bir cihazın bir kurşunu durdurarak hayat kurtardığına dair haberlere rastlamıştık. Örneğin yaklaşık iki yıl önce bir dizüstü bilgisayar, evde sahibine doğru gelen kör bir kurşunu durdurmuştu.

Bugünse bu olaylar arasına bir yenisi daha katıldı. İnternette yayılmaya başlayan yeni bir video, Rusya’ya karşı mücadele eden bir Ukrayna askerinin telefonu sayesinde hayatının kurtulduğunu gösterdi. Videoda asker, cebindeki telefonu çıkararak yanındaki arkadaşına telefonu ve içindeki kurşunu gösteriyordu.

Kurşun, telefona böyle girmişti

Telefonun durdurmayı başardığı kurşun, hafife alınacak bir kurşun da değil. Kurşun, özellikle bölgede kullanılan Rus yapımı AK-47 gibi piyade tüfekleri tarafından ateşlenen 7.62 kalibrelik kurşundu. Söz konusu kurşun, saniyede 700 metreye varan hızlarda hedefine doğru ilerleyebiliyor.

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği bilinmese de, Reddit’te paylaşılan ve kısa sürede internete yayılan video, 7 saat içinde 38 bin olumlu oy almayı başardı. Söz konusu telefonun modelinin ise Samsung Galaxy S20+ olduğu, kılıfının da S-View kılıfı olduğu öne sürüldü.