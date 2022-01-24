Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan Kar Yağışına Dair Açıklama

Yoğun kar yağışı ülke genelinde hayatı felç etmeye devam ediyor. Yağıştan etkilenen Bolu'yu ziyarete giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı devam eden çalışmalara yönelik açıklamalar yaparken, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden de İstanbul ulaşımına dair yeni bir karar geldi.

Son yılların en soğuk kışını geçiren Türkiye birkaç gündür şiddetli kar yağışına teslim olmuş durumda. Kar yağışı sebebiyle 50 ilde okullar tatil edilirken, yağıştan en çok etkilenen illerden birisi de Gaziantep olmuş, kentte resmen hayat durma noktasına gelmişti.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı Tüneli de bir süre ulaşıma kapatılmıştı. Tünelin Bakım ve İşletme Şefliği’ni ziyarete giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada ülke genelindeki yolların neredeyse tamamının trafiğe açık olduğunu kaydederek, “11 bin araç ve ekipman ile 13 bin çalışanla birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Ama bütün tedbirlerimizi aldık” şeklinde konuştu. Öte yandan Karayolları Genel Müdürlüğü ise kar yağışına teslim olan İstanbul’da ulaşıma dair yeni bir karar alındığını duyurdu.

Sıkıntılı süreç 2 gün daha devam edecek

Geçtiğimiz hafta başlayan ve ara vermeden yağan kardan ağır etkilenen Bolu’da D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişlerinde sıkıntılı anlar yaşanmış; yollar bir süreliğine trafiğe kapatılmıştı. Kar temizleme çalışmalarının ardından sabah saatlerinde ulaşıma açılan yollardaki çalışmaları yakından görmek üzere ziyarete giden Karaismailoğlu, ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Karayolları Genel Müdürlüğü’müz Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağında işletme yapıyor. Yol ağımızın tamamına yakını şu anda aktif halde çalışıyor. Bütün Türkiye genelindeki yol ağını açık tutabilmek için 11 bin tane araç ve ekipman ile 13 bin tane çalışma arkadaşımız ile birlikte yoğun bir mücadele veriyoruz. Son günlerde ülkemizdeki bu iklim koşulları, son yıllarda yaşamadığımız bir şey. O yüzden karla mücadele çok öne çıktı."

Açıklamasının devamında dün akşam itibariyle İstanbul-Ankara arasında da sıkıntılı bir süreç atlatıldığını; ancak ulaşımın güvenli bir şekilde sağlandığını belirten Karaismailoğlu, “Dün akşam saatlerinde D-100 ve TEM Otoyolu'nu trafiğe kapatmak zorunda kaldık. Çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı. Bu yüzden özellikle vatandaşlarımızın mağdur olmaması için yolu kapatmamız gerekiyordu. Bolu Valiliği ve Düzce Valiliği bazı yolcularımızı misafir ettiler. O yüzden sabah D-100 sabah 06:00 civarında, TEM Otoyolu ise saat 09:00 itibariyle tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibariyle Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Herhangi bir trafikte hiçbir sıkıntı yoktur.” ifadelerini kullandı.

Son 48 saatte özellikle emniyet, jandarma, AFAD ve Kızılay olmak üzere bütün ekiplerin Bolu’da yoğun bir mücadele verdiğini kaydeden Karaismailoğlu; çalışmaların bu gece de devam edeceğini belirtti. Türkiye genelinde ise yılların yüzde 99’unun trafiğe açık olduğunu ifade eden Karaismailoğlu, bütün tedbirlerin alındığını; ancak sıkıntılı sürecin 2 gün daha devam edeceğini aktardı.

Sakarya'dan itibaren İzmit ve İstanbul'a ulaşım bütün araçlar için durduruldu

Bolu'da durumlar bu şekildeyken bir haber de kar yapışına teslim olan İstanbul’dan geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu tarafından İstanbul yönüne tüm araçlar için ulaşımın, Sakarya’dan (İzmit ve İstanbul istikametine) itibaren durdurulduğunu açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Anadolu tarafından İst.'a gidecek araçlar için Sakarya'dan (İzmit ve İst. istikametine) itibaren bütün araç trafiği, Kocaeli'den yalnız ağır taşıt trafiği (İstanbul yönündeki TIR trafiği), Yalova'dan ise İst. ve İzmir istikametine seyredecek tüm araçların trafiği durdurulmuştur” şeklinde kaydetti.