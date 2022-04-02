Ülke ve Şehirlerin Yaşam Maliyetini Kıyaslan İnternet Sitesi

Özellikle seyahat planları yapanların gidecekleri yere doğru yola çıkmadan gözden geçirebileceği, iki şehir veya ülke arasındaki yaşam maliyetini karşılaştırabileceğiniz bir siteyle karşınızdayız. Karşılaştırmada hangi öğelerin bulunduğuna gelin birlikte bakalım.

Dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürler, bu kültürlerle de birlikte gelen farklı yaşam tarzları bulunuyor. Bu sebeple, uzun zamandır yaşadığınız bir ülkeden veya şehirden ayrılıp farklı bir yere gittiğinizde oradaki yaşama uyum sağlarken zorlanmak veya sürprizlerle karşılaşmak kaçınılmaz diyebiliriz.

Bu sebeple karşılaşacağınız sürprizleri en aza indirmek adına, önceden bu yerlere yönelik araştırma yapmanızda sizlere yardım edebilecek bir siteyle karşınızdayız. Farklı yerlerin ortalama yaşam maliyetinden suç oranına kadar birbirinden farklı bilgilerini önünüze sunan Numbeo’ya gelin birlikte bakalım.

Önemli Not: Bu karşılaştırmayı yaparken asgari ücret bulunmamasına karşın İsveç'te saatlik ortalama 130 ile 180 kron (ortalama 235TL) arası kazanılabildiğini unutmamak gerek. Ülkemizde ise asgari ücret, saatlik 18 ile 20TL arasında karşılık buluyor. Bu sebeple bu karşılaştırmada birimlere bakarak bir sonuca varmak, yurt dışındaki euro fiyatlarını Türk lirasına çevirerek orayı daha pahalı görmekle aynı olacaktır. Kısacası; bir ülkenin alım gücünü sadece kendi parasıyla hesaplamak gerekir.

İki farklı yerin karşılaştırması nasıl yapılır?

Burada gördüğümüz kutucukların ilkine yaşadığımız şehri, ikincisine ise karşılaştırmak istediğimiz şehri yazıyoruz. Daha sonra karşılaştır (compare) tuşuna bastığımızda iki konumun birbirine göre eksi ve artı yönleri, kategoriler hâlinde önümüze sıralanıyor.

Örnek olarak Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden İstanbul ile İsveç’in başkenti Stockholm’ü karşılaştıralım:

Bu karşılaştırmayı yaptığımızda ilk başta genel olarak ulaşım, yemek ve barınma gibi faktörleri içinde barındıran ‘tüketim’ kategorisi gözümüze çarpıyor. Numbeo’daki bilgilere göre Stockholm'deki tüketim maliyeti İstanbul’dakinden yüzde 145,86 daha fazla.

Sadece kira fiyatlarında yine Stockholm’ün önde olduğunu görüyoruz. Sitedeki verilere göre Stockholm’deki kiralık ev fiyatları, İstanbul’daki fiyatlardan yüzde 331,53 daha fazla.

Restoran fiyatlarına geldiğimizde Stockholm'deki restoran fiyatlarının İstanbul restoran fiyatlarından yüzde 269,43 daha pahalı olduğu görülüyor.

Market alışverişinde de Stockholm, fiyatları karşılaştırdığımızda önde kalmayı başarıyor. Zira market fiyatları, İstanbul’dakilerden yüzde 181,46 daha pahalı.

Bu saydıklarımızın hepsini köklü şekilde etkileyen etkileyen alım gücü konusunda ise Stockholm'deki alım gücünün yüzde 224,89 oranla İstanbul’dakinden yüksek olması göze çarpıyor.

Devamında ise bu kategorilerin daha detaylı hâllerini görüyoruz:

Örnek olarak restoran kategorisinin altında ucuz restoranların, kahvelerin, alkollü içeceklerin ve yemeklerin fiyatları iki şehir için yan yana sıralanıyor. Market kategorisinin altında da süt, yumurta ve et gibi farklı market ürünleri aynı şekilde sıralanıyor.

Ulaşım kategorisinde ise şehir içi ulaşımı sağlayan toplu taşıma fiyatları, taksi ve yakıt maliyetleri bulunuyor. Bunun yanında Volkswagen Golf ve Toyota Corolla modellerinin de fiyat karşılaştırması verilmiş.

Aylık harcamalar kısmında ise elektrik ve su gibi faturaları, internet ücretini ve telefon tarifeleri görülüyor.

Bunun dışında spor/aktivite, hobi, çocuk bakımı ve kıyafet masrafları da farklı kategoriler olarak sunuluyor ve altlarında ilgili masraflar yaklaşık olarak sunuluyor. Sonuç olarak Stockholm'de İsveç'in kendi para birimi kullanıldığında yaşam maliyeti İstanbul'a göre oldukça az oluyor. Fakat Türk lirasını orada kullanmayı düşünürseniz bu maliyetin çok yukarılara tırmanacağını belirtelim.

Yani bu karşılaştırmada büyük ölçüde belirleyici olan, fiyat etiketlerindeki sayılardan çok ülkelerin para biriminin değeri.

Peki bu bilgiler nasıl toplanıyor?

Kullanıcılar kendi yaşadıkları yerle ilgili bilgi eklemek veya güncellemek istediklerinde bu adrese giderek ilgili kısımları dolduruyor. Bunu yapıp gönderdikten sonra bilgiler gözden geçirilmek ve karşılaştırılmak üzere gönderilmiş oluyor. Yani bilgilerin bir kaynağı siteyi kullanan kullanıcılar.

Diğer kaynağı ise marketlerin, taksi şirketlerinin ve kategorilerdeki hizmetleri sağlayan diğer kuruluşların resmî sayfaları. Buradan alınan bilgiler hem güncel olarak yerleştiriliyor hem de kullanıcılarının girdikleri bilgileri karşılaştırırken kullanılıyor.

Peki kendi ülkemizdeki şehirlerin arasındaki yaşam pahalılığı farkı ne durumda? İşte İstanbul ile Ankara'nın kıyaslaması

Tüketim masrafları, kira gibi detayları da içine kattığımızda Ankara'da daha az. Sadece kira ücretlerine baktığımızda ise yüzde 42,59 oranla İstanbul daha pahalı. Restoran fiyatlarına bakıldığında ise yüzde 15,93'lük bir fiyat farkı görülüyor.

Market fiyatları karşılaştırıldığında ise İstanbul'daki market fiyatları yüzde 6,69 oranla daha yüksek. Yerel olarak alım gücünü kıyasladığımızda ise Ankara, Numbeo'ya göre İstanbul'dan daha ucuz bir şehir.

Türkiye'nin en pahalı 5 şehri:

Bursa Antalya İstanbul İzmir Ankara

Ülkemizde yaşam pahalılığı en yüksek olan il, Numbeo verilerine göre açık arayla Bursa. Değerler atanırken New York yüzde 100 olarak alınıyor. Yani tabloda 40 olarak gördüğümüz değer, bu şehrin/ülkenin örnek olarak kira maliyetinin New York'takinden yüzde 40 daha ucuz olduğu anlamına geliyor. Tam liste ise şu şekilde:

Sitede farklı ülkelerin veya şehirlerin yaşam kalitesini veya mülk fiyatlarını karşılaştırmanıza yarayacak araçlar da bulabilirsiniz. Numbeo hakkında sizin düşünceleriniz neler? Sitede yaptığınız ve dikkatinizi çeken karşılaştırmaları yorum kısmında paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Numbeo