Türkler Diğer Ülke Vatandaşları Hakkında Ne Aratıyor?

Bu içeriğimizde Türklerin, diğer ülkelerin vatandaşları hakkında en çok cevabını aradığı soruları derledik. Google aramalarına göre sıraladığımız sonuçların arasında hem tahmin edebileceğiniz hem de oldukça garip gelecek sorular bulunuyor.

Dünyanın örnek olarak bir ülkesinde dikkat çekici bir durum olduğunda veya bir olay gerçekleştiğinde, farklı ülkelerdeki insanlar internetin sunduğu imkân sayesinde merak ettikleri bu durumları ve olayları kolayca araştırabiliyorlar. Söz konusu durumlar, bir ülkenin vatandaşlarında görülen ortak karakteristiklerden tarihî olaylara, oradan da güncel çatışmalara kadar uzanabiliyor.

Biz de bu durumlar karşısında ülkemizin bakış açısını gözler önüne sermek adına Türklerin, Avrupa ve Orta Doğu’daki diğer ülkelerin vatandaşları hakkında Google’da en çok hangi sorunun cevabını aradığına baktık. Kafalarda oluşan bu soru işaretlerinden kimi size de bulaşabilecekken kimi oldukça alakasız gelecektir.

Hepsinden önce… Google arama sonuçlarının neye göre sıralandığını hatırlayalım

Google’da arama yaparken sunulan öneriler, yazdığınız şeye uyan en yaygın aramaları temel alır. Bunun yanında arama yaptığınız konum, önceden yapmış olduğunuz aramalar, kullandığınız dil ve arama yaptığınız konuya olan ilgi de arama tahminlerinin sunulmasında pay sahibi.

Türkler, Avrupa ülkelerinin vatandaşları hakkında en çok neleri merak ediyor?

Almanlar hakkında : Neden daha iyi yapıyor?

: Neden daha iyi yapıyor? Arnavutlar hakkında : Neden inatçı?

: Neden inatçı? Avusturyalılar hakkında : Neden Almanca konuşur?

: Neden Almanca konuşur? Azerbaycan Türkleri hakkında : Neden Azeri denmesini istemez?

: Neden Azeri denmesini istemez? Boşnaklar hakkında : Neden uzun boylu?

: Neden uzun boylu? Bulgarlar hakkında : Neden ikiye ayrıldı?

: Neden ikiye ayrıldı? Çekler hakkında : Neden ateist?

: Neden ateist? Finlandiyalılar hakkında : Neden mutlu?

: Neden mutlu? Fransızlar hakkında : Neden Türkleri sevmez?

: Neden Türkleri sevmez? Gürcüler hakkında : Neden Türkiye’ye göç etti?

: Neden Türkiye’ye göç etti? Hırvatlar hakkında : Neden euro kullanmıyor?

: Neden euro kullanmıyor? Hollandalılar hakkında : Neden uzun?

: Neden uzun? İngilizler hakkında : Neden tek kurşun atmadan İstanbul’u terk etti?

: Neden tek kurşun atmadan İstanbul’u terk etti? İrlandalılar hakkında : Neden kızıl?

: Neden kızıl? İspanyollar hakkında : Neden Türkleri sevmez?

: Neden Türkleri sevmez? İsveçliler hakkında : Neden zengin?

: Neden zengin? İsviçreliler hakkında : Neden zengin?

: Neden zengin? İtalyanlar hakkında : Neden Türklere benzer?

: Neden Türklere benzer? İzlandalılar hakkında : Neden Türkleri sevmiyor?

: Neden Türkleri sevmiyor? Kıbrıslılar hakkında : Neden farklı konuşur?

: Neden farklı konuşur? Macarlar hakkında : Neden Türk?

: Neden Türk? Makedonlar hakkında : Neden göç etti?

: Neden göç etti? Norveçliler hakkında : Neden sarışın?

: Neden sarışın? Polonyalılar hakkında : Neden Türkleri sevmez?

: Neden Türkleri sevmez? Ruslar hakkında : Neden güzel?

: Neden güzel? Sırplar hakkında : Neden sevilmez?

: Neden sevilmez? Ukraynalılar hakkında : Neden Türkleri sever?

: Neden Türkleri sever? Yunanlar hakkında: Neden Türkleri sevmiyor?

Türkler, Orta Doğu ülkelerinin vatandaşları hakkında en çok neleri merak ediyor?

Suriyeliler hakkında : Neden göç etti?

: Neden göç etti? Iraklılar hakkında : Neden Türkiye’de?

: Neden Türkiye’de? İsrailliler hakkında : Neden fareden korkar?

: Neden fareden korkar? İranlılar hakkında : Neden Türkiye’de?

: Neden Türkiye’de? Filistinliler hakkında : Neden taş atar?

: Neden taş atar? Araplar hakkında: Neden zengin

Neden zengin Mısırlılar hakkında: Neden mumyalama yapmıştır?

Son olarak, Türkler kendi vatandaşları hakkında en çok hangi sorunun cevabını merak ediyor?

Arama motoruna az önceki ülkelerin vatandaşları yerine Türkleri koyduğumuzda karşımıza ‘Türkler neden müslüman oldu?’ sorusu çıkıyor.

Türk vatandaşların dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerin insanları hakkında en çok neleri merak ettiğini böylece görmüş olduk. Sizlerin de farklı ülkeler hakkında kafanızda soru işaretleri varsa yorumlar kısmında bunları paylaşabilirsiniz.

Kaynaklar: Reddit, Google