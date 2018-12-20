UUI'den Gelen Fotoğraflardan Oluşturulmuş Muhteşem Video

Dünya’dan durup bakınca bile gözalıcı olan kutup ışıklarını ve atmosfer olaylarını düşünün. UUİ’den Alexander Gerst bu olayları uzaydan görüntüledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli olan araştırmacılar sık sık değiştiriliyor. İki astronot ve bir kozmonot da bu nedenle yakın zamanda Dünya'ya dönüş için yola çıktı. Avrupa Uzay Ajansı’ndan Alman Alexander Gerst, çektiği video ile Dünya’nın uzaydan nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Ne yazık ki çok az insanın dünyayı böyle görebileceğini söyleyen astronot, aylardır “evim” dediği uzay istasyonunu da terk etmiş oldu. Gerst’in istasyonda çektiği görüntüler ESA, (Avrupa Uzay Ajansı) tarafından birleştirilerek ortaya nefes kesici bir video çıkarıldı.

Videoda sedece doğa olayları yer almıyor. SpaceX Dragon CRS-15 ve Japon Kounotori-7 gibi uzay araçları da videoda yer alıyor.

Gerst Dünya'ya dönerken yanında NASA astronotu Serena Aunon-Chancelllor ve Rus kozmonot Sergei Prokopyev de olacak.