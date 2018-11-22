ISS'in 20. Yıl Dönümünden 20 Yıllık Disket Fotoğrafları

Uluslararası Uzay İstasyonu pek de düzenli bir yer olmasa gerek...

Uluslararası Uzay İstasyonu o kadar dolmuş olacak ki bir garaj satışı yapılsa abes kaçmaz. Avrupa Uzay Ajansı astronotu Alexander Gerst, istasyonda yığınla disket bulunduğunu söyledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu 20 Kasım’da yirminci yıl dönümünü kutladı. Gerst ise bu tarihte bir tweet atarak kullanılmayan onlarca disketin uzayda olduğunu söyledi.

“@Space_Station’da yüksek ihtimalle uzun zamandır kimsenin açmadığı bir dolap buldum.”

Yolladığı tweetteki fotoğrafta eskiden kullandığımız disketleri gösteren Gerst, “uzun zamandır” derken pek de şaka yapmıyor olsa gerek. Windows 95/98 için Norton diskinin yanı sıra Power Computing diski de göze çarpıyor. Bu disklerin de en azından 20 yıllık olduğunu söylemekte fayda var.